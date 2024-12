FKH beholdt plassen i Eliteserien – Tounekti knuste drømmene til Moss

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed må Moss fortsatt vente på å vende tilbake i det gode selskap i norsk toppfotball. Klubben var sist på toppnivå i 2002, og til tross for en sterk sesong fra Thomas Myhres menn endte det med skuffelse i Haugesund.

Med 0-0 fra hjemmekampen på Melløs som utgangspunkt ble det for tøft for 1.-divisjonslaget i returmøtet.

Tounekti var svært toneangivende på hjemmelagets to scoringer før pause. Moss slet med å komme inn i kampen, og til 2. omgang gjorde Myhre tre bytter.

– Det er litt høye skuldre, og det er noen som blir preget av stundens alvor. Vi har på langt nær gitt opp. Vi må tørre å spille vårt eget spill, sa Myhre til TV 2 i pausen.

Moss klarte å feste et lite grep etter hvilen, men Haugesund forsvarte seg godt og utgjorde en trussel med kontringssterke Tounekti.

Til tross for sjanser til begge lag ble det ingen flere mål i kampen, og FKH kunne slippe jubelen løs. Det siste håpet til Moss forsvant da Kristoffer Lassen Harrison ble utvist med to gule kort like før full tid.

Tounekti-show

Haugesund hadde en god mulighet umiddelbart og tok føringen etter det 24. minutt.

Forspillet til Tounekti var lekkert, men scoringen endte opp med å se noe klønete ut. Innlegget fra kantspilleren var innom flere spillere og kroppsdeler før ballen trillet i mål.

2-0-scoringen til Sondre Liseth var mer estetisk. Tounekti sto igjen bak assisten da hans presise innlegg ble møtt av pannebrasken til Liseth som stanget ballen i nettet.

Haugesund-trener Sancheev Manoharan var godt fornøyd med å ha tomålsledelse inn til pause, men hadde litt å utsette på hvordan laget framsto etter 2-0.

– Vi gir litt for mye initiativ til dem og gir dem ballen. Vi ville gjerne score 3-0 så fort som mulig og da får vi en liten omstilling mot oss. Vi skal sørge for å flytte spillet opp på deres banehalvdel, sa Manoharan i pausen.

Tverrliggertreff

Etter en drøy time fikk Moss en dobbeltmulighet til å skape ny spenning i kampen. Kristoffer Lassen Harrison smalt først ballen i tverrliggeren etter et innlegg og i samme angrep avsluttet samme mann godt, men landslagskeeper Egil Selvik vartet opp med en flott redning.

Like etter kom Haugesund på kontring med en god Oscar Krusnell som herjet på venstresiden med Tounekti. Martin Samuelsen fikk ballen servert i boksen, men avslutningen var ikke skarp nok til å overliste Mathias Enger Eriksen i Moss-buret.

Etter 83 minutter ble Tounekti byttet ut til stor applaus fra hjemmefansen. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren var kampens store spiller og ble tungen på vektskålen i en kvalifisering som var ganske jevnspilt over to kamper.

Egil Selvik holdt nullen i begge kampene mot Moss og har vært en særdeles viktig part i overlevelsen til Haugesund. Keeperen står uten kontrakt i 2025 og kan fort ha spilt sin siste kamp for laget.

