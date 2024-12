Målløst på Melløs i første kvalifiseringsfinale mellom Moss og FKH

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Innbyttere sto for noen kjempesjanser til å gi Haugesund overtaket

I det 72. minutt fikk innbytter Sander Innvær stå helt alene ved lengste stolpe og ta et innlegg fra Troy Engseth Nyhammer på hel volley. Han blåste ballen over tverrliggeren.

To minutter senere kom Haugesund til innlegg fra venstre igjen, denne gang ved Oscar Krusnell. Inne i midten nikket Martin Samuelsen i en bue over keeper Mathias Enger Eriksen og i tverrliggeren. Innvær jaget returen, men han var offside.

Moss hadde også sine sjanser i oppgjøret, og det var hjemmelaget som presset i sluttminuttene, men uten å lykkes.

Sterk start

Gjestene kunne fått en pangstart da Vegard Solheim etter to minutter tok seg til dødlinja og slo inn. Ballen gikk forbi keeper Eriksen, og ved lengste stolpe kom Sebastian Tounekti stormende for å sette den i mål, men Marius Cassidy klarerte i siste sekund.

Haugesund satte Eriksen på et par prøver vel midtveis i den første omgangen. I det 24. minutt ga han retur rett ut i feltet på et hardt og flatt innlegg fra Mathias Sauer, men ingen FKH-spiller var på plass for å utnytte det.

To minutter senere skar Sauer inn fra siden og skjøt hardt mot nærmeste hjørne, men Eriksen var på plass og holdt ballen.

Omgangens største mulighet fikk likevel Moss etter en halvtime. Ulrik Fredriksen nølte med å klarere et langt framspill fra Alexander Håpnes, og Sebastian Pedersen fikk kontroll på ballen bak ham. Pedersen kjempet ballen forbi keeper idet han falt, men fikk den ikke på mål, og Fredriksen kunne løpe den opp og klarere ved stolpen.

Det var tett snødrev ved kampstart, men det ga seg utover i omgangen.

Skrek forgjeves

Helt i begynnelsen av den andre omgangen kom Pedersen alene gjennom. Han skrek på straffe etter å ha bommet på ballen og falt, men TV-bildene tydet på at han ikke ble utsatt for noe ulovlig.

Senere var det Haugesund som kom til de største sjansene, ved innbytterne Nyhammer og Samuelsen.

Lagene er likt før det hele skal avgjøres i Haugesund søndag.

Haugesund endte på kvalifiseringsplass med like mange poeng som Tromsø og HamKam på plassene foran, og ett poeng bak Kristiansund og Sandefjord.

Moss var eliteserielag forrige gang i 2002. Siden den gang har klubben vært helt nede på nivå fire (i 2017), og Moss spilte på nivå tre så sent som i 2022, men laget har fått et stort løft de siste sesongene med Thomas Myhre som trener.

