KFUM Oslo må skifte banedekke, ber om økonomisk bistand

Kåffa landet på 8. plass i sin første sesong i Eliteserien, klubben har fått ros fra alle kanter i norsk fotball, men laget spiller på dispensasjon på det som heter KFUM Arena på Ekeberg.

Den har de fått fordi en ny arena er under planlegging. Men ettersom den nye arenaen i beste fall ikke er klar før i 2027, må KFUM Arena ha nytt kunstgress neste år.

Ny arena utsatt

– Vi har fått pålegg fra NFF om å skifte banedekke før neste sesong. Da er vi nødt til å snakke med politikerne. Vi ber Oslo kommune om å få tilskudd. Vi har ikke økonomi til å ta det løftet nå, sier daglig leder i KFUM Oslo, Thor-Erik Stenberg til Dagsavisen.

Klubben anslår kostnaden til mellom fem og seks millioner kroner.

– Får vi ikke dette til må vi konkurrere med Lyn om Bislett neste år. Vi ønsker ikke det, sier han.

– Ga ikke det første året deres i Eliteserien økonomisk gevinst?

– Nei, vi kommer ut omtrent i null. Det skyldes store kostnader vi fikk til stadion for å få den klar til seriestarten i år, sier Stenberg.

Daglig leder i KFUM, Thor-Erik Stenberg. (Haakon Thon)

Store utgifter

Klubben måtte finansiere både nye tribuner og nytt lysanlegg og arenaen var ikke klar til serieåpningen mot HamKam, som dermed ble flyttet til Intility Arena.

Klubben planlegger den nye KFUM Familiearena, men byråkrati rundt behandlingen av den, gjør at den tidligst står klar i 2027.

– Hadde den nye arenaen vært ferdig i 2026, slik vi håpet, hadde vi nektet dette pålegget nå. Men ettersom vi skal spille her to sesonger til, så ser vi behovet for nytt dekke. Kommunen har satt inn 100 millioner til rehabilitering av byens kunstgressbaner de neste årene, så da håper jeg de finner 5,5 millioner til dette. Vi håper på goodwill, hvis ikke får vi et kjempeproblem, sier Stenberg.

Rammer også Skeid og Lyn

Det er lisensnemnda i Norges Fotballforbund som har satt kravet om at dekket må helst skiftes innen 1. mai neste år, alternativt innen 1. august.

– Vi ønsker å kunne gjøre dette så tidlig som mulig, for det får innvirkning på terminlistene for neste år med en ny anleggsperiode her, sier Stenberg.

Dette kan få innvirkning for Skeid og Lyn også, som begge spiller i OBOS-ligaen i 2025. De har heller ikke godkjente arenaer, og begge ønsker seg KFUM Arena som reservearena neste sesong. Lyn spilte sine siste kamper der i år.

Verken Nordre Åsen (Skeid) eller Bislett (Lyn) har godkjent lys til å spille hele sesongen der.

Dagsavisen har foreløpig ikke fått svar fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, som håndterer de kommunale idrettsanleggene i byen.

