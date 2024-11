Ny ankesmell for Norges Fotballforbund – håpet trolig ute for pyrobruk i cupfinalene

Det synes klart etter at Brann- og redningsetaten i Oslo står fast på sitt avslag etter å ha behandlet klagen Norges Fotballforbund har sendt inn i saken.

NFF søkte tidligere i høst om tillatelse til bruk av pyrotekniske effekter i cupfinalene for kvinner og menn på Ullevaal stadion. Søknaden ble avslått 1. november, men få dager senere opplyste NFF til NTB at de hadde besluttet å klage på vedtaket.

– Vi mener at vår søknad med tilhørende tiltak tilfredsstiller kravene til få innvilget dispensasjon under cupfinalene. Vi mener også at tillatelse til begrenset bruk av pyro under kontrollerte former, som det er søkt om her, reduserer faren for ulovlig og farlig bruk av pyro, skrev NFF i en epost til NTB 5. november.

Brann- og redningsetaten har de siste to ukene vurdert klagen fra NFF, men har konkludert med at det ikke fremkommer nye momenter i klagen som gir grunn til å endre vedtaket.

Det er svært dårlig nytt for NFF. Saken sendes nå videre til byrådssekretariatet for Miljø og Samferdsel, som skal forberede saken for behandling i Oslo kommunes klagenemnd. Dit kommer den etter alle solemerker ikke i tide.

12 ukers behandlingstid

På spørsmål fra NTB om hvor lang behandlingstiden antas å være fra klagen mottas til den oversendes klagenemnda for vedtak, svarer byrådsavdelingen:

«Alle klager skal behandles uten ugrunnet opphold. Saksbehandlingstiden varierer etter saksmengde, og hvor kompleks saken er. Estimert fra mottatt klage til ferdig behandling er ca. 12 uker. Alle klager behandles i utgangspunktet likt etter rekkefølgen de kommer inn».

Med til historien hører det også at klagenemndas første møte er tirsdag 26. november. Det er etter at cupfinalen for kvinner er spilt. Det neste møtet deretter finner først sted midt i desember, etter herrenes cupfinale.

Dermed ser det mørkt ut for NFF å få klagen behandlet i nemnda i tide til å sikre en pyrotillatelse til de aktuelle kampene på Ullevaal stadion kommende søndag og 8. desember.

Uforenlig med loven

I svaret Brann- og redningsetaten sendte fotballtoppene da søknaden ble avslått, het det blant annet at bruk av nødbluss ikke er forenlig med brann- og eksplosjonsvernloven.

«Vår brannfaglige vurdering er at den omsøkte bruken av P1-produkter/nødbluss ikke er forenlig med kravet til å redusere risikoen for uhell og ulykker til et nivå som med rimelighet kan oppnås. I vurderingen har vi lagt vekt på produktenes egenskaper, kombinert med den omsøkte bruken», lød begrunnelsen.

Videre ble det pekt på at formålet med brann- og eksplosjonsvernloven er at den skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Gjenstand for debatt

Bruken av pyrotekniske effekter har vært gjenstand for debatt i norsk fotball denne sesongen. Så sent som i forrige måned ble en ung gutt brannskadet som følge av det som ble beskrevet som «uvettig bruk av pyro av andre» under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal.

Tiåringen fikk skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av bluss, opplyste politiet i etterkant. En rekke andre personer ble også truffet.

Under cupfinalen mellom Lillestrøm og Brann i fjor sommer ble 15 personer brannskadet.

Tidligere onsdag skrev NTB at norske fotballklubber har fått 26 bøter på i alt 829.000 kroner for uregelmessig bruk av pyroteknikk på tribunene fram til 1. september i år. Det utgjør en markant endring i forhold til 2023, da det til og med 1. september ble skrevet ut 16 bøter på i alt 495.000 kroner for ulovlig bruk av bluss, fyrverkeri, røykbokser eller andre typer pyrotekniske artikler.

Fikk dispensasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er blant dem som har reagert på episodene.

Fram til tidligere i år var det totalforbud mot pyro på norske fotballtribuner. Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner søkte imidlertid i sommer om dispensasjon for bruk av slike effekter. Søknaden ble innvilget av Justis- og beredskapsdepartementet.

I dispensasjonen som nå foreligger åpnes det for bruk av pyrotekniske artikler av publikum til underholdningsformål. Samtidig må arrangøren av de aktuelle arrangementene innhente tillatelse fra brann- og redningsvesenet i forkant.

