Fortsatt uvisst hvem som innstilles som LO-leder: – Nå trenger vi arbeidsro

Mette Nord, lederen i LOs valgkomité, sier at komiteen ennå ikke har landet på en innstilling, men at de har «gode samtaler».

– Nå trenger vi arbeidsro. Og jo mer vi snakker med dere, jo mindre tid har vil til å gjøre andre ting, sier hun til NTB.

Denne uken er det LO-kongress der den nye LO-lederen skal velges.

Eggum-dramaet

Lenge lå alt til rette for at lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, kom til å ta over roret etter Peggy Hessen Følsvik.

I forrige uke trakk imidlertid Eggum seg som kandidat etter at TV 2 avslørte at han hadde hatt et forhold til Merethe Solberg, en tillitsvalgt i Fellesforbundet.

Hun anklaget Eggum for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes sluttavtale i forbundet skulle behandles av ham noen år etter at forholdet hadde tatt slutt.

Forbundsleder Frode Alfheim og nestleder Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet har begge meldt seg som kandidater til LOs toppverv.

Står mellom de to

– Jeg mener at jeg har god erfaring, lang erfaring som leder i fagforbund. Jeg har jobbet masse med både topartsarbeid, næringspolitisk arbeid, politisk arbeid, og jeg tenker at jeg har noe å tilføre LO hvis jeg skulle bli valgt, sier Alfheim på vei inn i LO-kongressen mandag formiddag.

Frode Alfheim møtte pressen før LOs 36. ordinære kongress i Oslo kongressenter. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Før helgen trakk han seg fra LOs valgkomité nettopp for å stille som kandidat til toppvervet i LO.

Vistnes ble tidlig pekt på som favoritt til vervet, men det var stille fra henne lenge før hun søndag kastet seg inn i lederkampen.

Alfheim sier mandag at han er motivert til å stille til valg og stiller som lederkandidat «så lenge valgkomiteen i LO holder på».

Vistnes er kort når hun møter pressen før LO-kongressen mandag. Hun viser til at det er opp til valgkomiteen å finne den beste lederkandidaten og til kongressen å bestemme hvem som skal bli LOs neste leder.