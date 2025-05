LO-lederen frykter disse blir det norske svaret på Trump og Musk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er ikke vaksinert mot pengemaktas innflytelse i Norge heller. Skal Sylvi Listhaug og Stein Erik Hagen bli det samme radarparet som Trump og Elon Musk er blitt i USA? spør Hessen Følsvik retorisk når LO-kongressen åpnes mandag formiddag.

Frp-landsmøtet gikk for øvrig også inn for å opprette et avbyråkratiseringsdepartement.

Kutt i offentlig pengebruk har vært en av Trumps fanesaker.

I sin siste åpningstale som LO-leder, varsler Peggy Hessen Følsvik et generaloppgjør mot pengemaktas forsøk på innflytelse i den norske valgkampen.

Utviklingen representerer en ny og bekymringsfull trend i Norge, hevder hun.

Stein Erik Hagen har gitt 14 millioner kroner til Høyre og Frp, her ved leder Sylvi Listhaug. (NTB)

100 millioner kroner

Til valgkampen i 2021 mottok Frp, Venstre, Høyre og KrF 35 millioner kroner i bidrag fra private, ifølge Tankesmien Civita. Ved høstens valg er det ventet en tredobling av dette beløpet.

«Aksjon for borgerlig valgseier» har selv varslet at de vil bruke minst 40 millioner kroner på valgkampanjer.

Legger man til «Fellesaksjonen for norsk eierskap» og «Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap» er det ventet gaver på rundt 100 millioner kroner til de borgerlige partiene ved årets valgkamp.

– Vi ser nå et mer koordinert trykk enn tidligere. Det understreker hvordan økonomisk makt kan føre til politisk makt, mener LO-lederen.

Hun ser en utvikling som minner om amerikanske tilstander der velstående aktører kjøper seg politisk innflytelse gjennom finansiering av politiske kampanjer og organisasjoner.

Hegner om seg selv

Det er ikke vanskelig å vite hvorfor landets aller rikeste sprøyter inn over 100 millioner kroner for å bidra til at Erna Solberg og Sylvi Listhaug skal vinne valget, mener Følsvik.

– Vi vet ikke hvem alle er, men vi vet at dette er aksjoner som har til formål å samle inn mange millioner for å hegne om noen få milliardærer, sier Peggy Hessen Følsvik.

I januar ble det kjent at Stein Erik Hagen har gitt 14 millioner kroner til Høyre og Frp. 5 millioner til Høyre, 7 millioner til Frp, 1 million til både Venstre og KrF.

– Blir det regjeringsskifte vil Stein Erik Hagen få tilbake flerfoldige ganger pengegaven gjennom store skattekutt til de aller rikeste, mener LO-lederen.

Dystert bilde

Samtidig tegner både Frp og de som støtter borgerlig side et bilde av et Norge i krise, «der det er umulig å skape noe og hvor vi bare kan slukke lyset dersom ikke velgerne stemmer fram en reddende engel fra høyresiden».

Over helsider i alle landets aviser kalles Arbeiderpartiet «et næringsfiendtlig parti som truer norske arbeidsplasser» og at «Jonas og Jens vil ta de rike».

Noe landsmøtetalen til Sylvi Listhaug på Frps landsmøte fredag ettermiddag også bar preg av.

Hun tegnet et bilde hvor Arbeiderpartiet ødelegger Norge og mistenker landet for å være over toppen.

Det er ikke måte på hvor skakkjørt Norge er i 2025.

Listhaug lovte også at formuesskatten skal hives på skraphaugen.

– Norge er på randen, styrt av politikere som ikke skjønner noen ting, sa Sylvi Listhaug.

– Det er arbeiderbevegelsen som representerer motmakten til dette og om står opp for et demokratisk samfunn med små forskjeller. Og der arbeidsfolk har sin rettmessige makt og innflytelse, svarer Peggy Hessen Følsvik.

Glad for bidrag

Assisterende generalsekretær i Fremskrittspartiet, Helge Fossum, svarer på partiets vegne. Han sier at Frp er glade for alle lovlige bidrag partiet mottar.

– Det bidrar til å synliggjøre vår politikk for mer frihet og trygghet. Det er viktig i konkurranse med alle bidragene Arbeiderpartiet over svært mange år har fått i samrøret med LO, legger han til.

Et samrøre han mener handler om kjøp og salg av politikk, makt og innflytelse

Han mener det er misvisende for diskusjonen at det forsøkes å tegne et bilde av at venstresiden får mindre penger.

FriFagbevegelse har forsøkt å komme i kontakt med Stein Erik Hagen, men har foreløpig ikke fått svar. Dersom Hagen svarer, oppdateres saken.

Annen historie

LO er – spesielt fra Frp – kritisert for å gi pengestøtte til politiske partier. 29 millioner kroner er foreslått bevilget foran høstens valgkamp – mest til Arbeiderpartiet.

For å matche pengestøtten til de borgerlige partiene må LO altså minst tredoble støtten til de rødgrønne partiene. Følsvik mener det er en helt annen historie.

– LO og våre medlemmer representerer folkemakt og demokrati. Vi gir stemme og makt til landets arbeidstakere, mens de økonomiske elitene forsøker å forme politikken i sitt bilde gjennom lobbyisme og store pengesummer, sier Peggy Hessen Følsvik.

