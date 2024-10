Norsk fotball fikk klar beskjed på pyro-møte: – Har en jobb å gjøre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag deltok NFF og Norsk Toppfotball (klubbenes interesseorganisasjon) på et møte hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det ble holdt etter at det i høst har vært tilfeller der kamper er blitt avbrutt og personer har fått skader som følge av pyrobruk.

– DSB er bekymret for utviklingen vi ser når det gjelder ulovlig og uvettig bruk av fyrverkeri og bluss på norske fotballstadioner, skriver direktoratet i en epost til VG og fortsetter:

– Det er alvorlig, og vi mener fotballklubbene og Norges Fotballforbund har en jobb å gjøre for å hindre flere slike hendelser.

I september ble en ung gutt brannskadet under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde. Tiåringen fikk skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av bluss, opplyste politiet i etterkant. En rekke andre personer ble også truffet.

I juni fikk aktørene i norsk fotball tillatelse av norske myndigheter til å bruke bluss og røykbokser på kamp.

Nylig sa avdelingsdirektør Brit Skadberg i DSB til NTB at blant vilkårene er at ordningen skal evalueres. Det ble gjort på onsdagens møte, og der ble det klart at dispensasjonen fortsetter ut sesongen.

Partene skal møtes igjen i mars 2025. Norsk Toppfotball vet godt hva som skjer hvis reglene ikke overholdes.

– Lever vi ikke opp til den, ryker den. Fotballen vet hvor spesiell dispensasjonen er. Vi har ikke mange virkemidler igjen, sier NTFs daglig leder Jens Haugland til VG.

Han var på møte hos DSB sammen med NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken og konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

