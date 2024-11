Pyrodommer fra NFF havner bak betalingsmur – supporterleder reagerer

Bruk av pyroteknikk på tribunen og kasting av gjenstander på banen er blitt kjente saker gjennom fotballsesongen 2024. Til nå i år har NFF ilagt klubber bøter i 19 saker som gjelder lovbrudd på tribunene.

Til og med 2021 publiserte NFF tilsynelatende egne saker om tilfeller der klubber ble ilagt bøter for ulovlig pyrobruk eller andre overtramp på tribunen. Men de siste årene har disse beslutningene kun havnet i Lovdatas register.

For å få tilgang til avgjørelsene fra doms- og sanksjonsutvalget må man abonnere på Lovdata Pro, en tjeneste som koster minst 16.000 kroner i året.

NFF opplyser til NTB at forbundet nå skal se nærmere på praksisen. Les forbundets svar lenger ned i saken.

Anders Kjellevold, styreleder i Norsk Supporterallianse, mener praksisen rimer dårlig med fotballforbundets verdier om åpenhet.

I NFFs « visjoner og verdier» heter det under punktet om inkludering at «Det skal være åpenhet om prosesser og beslutninger.»

– Det bør ligge helt åpent

NSA-lederen viser blant annet til at klubber som er blitt straffet, ikke kan sammenligne med andre dommer for tilsvarende forseelser.

– Av og til dukker det opp saker der en klubb er blitt straffet og supporterne får vite om det, og så blir de nysgjerrige på om andre klubber har fått lignende straffer og hva som er bakgrunnen for det. Og det kunne de ikke finne ut av, forteller han til NTB.

Cato Haug, styreleder i toppklubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball, mener at det burde være full åpenhet rundt dommer fra NFFs doms- og sanksjonsutvalg.

– Det bør ligge helt åpent. Jeg tar forbehold om at det er forhold jeg ikke kjenner, men jeg ser ingen grunn til at det ikke er åpent. Det sier jeg på vegne av våre klubber, sier Haug til NTB og fortsetter:

– Den åpenheten er bare sunn. Da ser man og kan sammenligne saker og utvikle seg.

NFF: Ikke opplevd det som en utfordring

NTB har stilt NFF flere spørsmål, blant annet om hvorfor flere saker ikke er publisert på eget nettsted de siste årene. NFF har også fått spørsmål om slike avgjørelser burde være åpne for offentligheten, i tråd med NFFs verdier.

– NFF ønsker å praktisere åpenhet, noe som også er bakgrunnen for at samtlige beslutninger fra doms- og sanksjonsutvalget er publisert på lovdata siden 2010. Vi har ikke opplevd at dette har vært en utfordring, og journalister og andre vil også kunne be om innsyn ved å kontakte oss, skriver NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik i en epost til NTB.

– Vi har også lagt ut artikler på saker det har vært stor interesse rundt. I norsk fotball har det i senere tid vært en prøveordning der klubbene selv skal reagere mot uønsket atferd fra egne supportere – med unntak av hendelser der gjenstander kastes på banen eller at gjennomføringen av kampen settes i fare. Det er nok en medvirkende årsak til at vi har hatt mindre fokus på å publisere saker både på lovdata og fotball.no, opplyser Haavik

19 dommer ikke omtalt – NFF skal se på det

Til nå i år har NFF publisert egne saker om KFUM Oslos bot for å ha brukt en ikke-spilleberettiget spiller, Mjøndalens poengtrekk for tilsvarende regelbrudd og Sprint-Jeløys bot for brudd på overgangsreglementet.

Ingen av de 19 dommene som gjelder overtramp på tribunen, har resultert i omtale på fotball.no, etter det NTB kan se.

NFF opplyser at straffesaker i breddefotballen og problemstillinger knyttet til anonymisering «vil også måtte vurderes om samtlige beslutninger i sin helhet skal legges ut på fotball.no».

– Vi tar uansett innspillene som nå kommer, seriøst, og dette er noe vi vil se nærmere på, skriver Haavik.









