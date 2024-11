Nær dobling i pyrobøter fra i fjor – har kostet over 800.000 kroner

NTB har gått gjennom dommene fra NFFs doms- og sanksjonsutvalg, og de viser er en markant økning fra samme periode i 2023. I fjor ble det til og med 1. september skrevet ut 16 bøter på i alt 495.000 kroner for ulovlig bruk av bluss, fyrverkeri, røykbokser eller andre typer pyrotekniske artikler.

I slutten av juni i år fikk Norges Fotballforbund (NFF) innvilget dispensasjon til begrenset bruk av pyro på tribunene. Det har ikke satt en stopper for uregelmessig pyrobruk.

NTB får bekreftet fra NFF at økningen i bøter ikke skyldes innstramminger i regelverket, men rett og slett en økning i antallet pyrosaker.

– Økningen i antall sanksjonssaker skyldes blant annet omfattende og koordinerte VAR-protester i sommer, sier forbundets kommunikasjonssjef Yngve Haavik til NTB.

15 klubber bøtelagt

Det skal nevnes at det i denne artikkelen kun er tatt hensyn til bøter som gjelder bruk av pyro, ikke andre tribuneepisoder som tilrop eller kasting av tennisballer. Enkelte av bøtene gjelder riktig nok saker med dårlig oppførsel der pyrobruk var en del av episoden.

Årsaken til at perioden fra sesongstart til og med 1. september er brukt i sammenligningen, er at NFFs doms- og sanksjonsutvalg ikke har gjort beslutninger i pyrosaker fra etter dette tidspunktet i år.

Mens åtte klubber ble bøtelagt for ulovlig pyrobruk i 2023, har antallet økt til 15 ulike klubber i år. Haavik i NFF mener likevel at pyroteknikk ikke er blitt mer utbredt i flere klubber fra i fjor til i år.

– Vi ser at økningen i antall pyrosaker primært kan tilskrives et mindre antall klubber som står for en større andel av sakene, snarere enn at pyroteknikk har blitt mer utbredt blant andre klubber sammenlignet med i fjor, sier han.

Vålerenga på bot-toppen

Supporterne til Oslo-klubbene Vålerenga (seks bøter) og Lyn (fire) utmerker seg som de som oftest synder mot tribuneregelverket.

Vålerenga var også blant verstingene i 2023.

Dette er klubbene som har fått pyrobøter for regelbrudd fra sesongstart til og med 1. september:

2024:

* Vålerenga: 6 bøter på i alt 265.000 kroner

* Lyn: 4 bøter på i alt 115.000

* Rosenborg: 2 bøter på i alt 85.000

* Viking: 2 bøter på i alt 60.000

* Haugesund: 2 bøter på i alt 40.000

* Sarpsborg: 1 bot på 120.000

* Tromsø: 1 bot på 30.000

* Arendal: 1 bot på 25.000

* Start: 1 bot på 20.000

* Bodø/Glimt: 1 bot på 15.000

* Kristiansund: 1 bot på 15.000

* Strømsgodset: 1 bot på 15.000

* Molde: 1 bot på 10.000

* Raufoss: 1 bot på 10.000

* Nardo: 1 bot på 4.000

2023:

* Lillestrøm: 4 bøter på i alt 155.000 kroner

* Vålerenga: 3 bøter på i alt 115.000

* HamKam: 3 bøter på i alt 80.000

* Rosenborg: 2 bøter på i alt 55.000

* Brann: 1 bot på 40.000

* Fredrikstad: 1 bot på 20.000

* Stabæk: 1 bot på 20.000

* Lyn: 1 bot på 10.000









