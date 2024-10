NFF innkalt til pyro-møte: – Ser alvorlig på personskader

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bedt Norges Fotballforbund (NFF) om et møte i saken. Det finner sted 30. oktober.

«DSB har, via media, registrert at det har vært uønskede hendelser med bluss hvor tilskuere har blitt skadet», skriver direktoratet i et brev til NFF.

Avdelingsdirektør Brit Skadberg i DSB sier til NTB at et av vilkårene for dispensasjonen som er gitt rundt pyrobruk, er at ordningen skal evalueres.

– DSB ser alvorlig på uønskede hendelser og personskader i forbindelse med bruk av pyrotekniske artikler. Dispensasjonen er gitt under forutsetning av at det arbeides aktivt fra klubb- og forbundsnivå for å redusere den ulovlige bruken av pyrotekniske artikler. Det er et felles mål om at det til enhver tid skal være trygt å gå på fotballkamp i Norge, sier Skadberg.

Så sent som i forrige måned ble en ung gutt brannskadet som følge av det som ble beskrevet som «uvettig bruk av pyro av andre» under eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde.

Tiåringen fikk skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av bluss, opplyste politiet i etterkant. En rekke andre personer ble også truffet.

Strenge rammer

I etterkant av kampen på Lerkendal tok både Rosenborg og Norges Fotballforbund sterk avstand fra hendelsene.

I juni fikk aktørene i norsk fotball tillatelse av norske myndigheter til å bruke bluss og røykbokser på kamp. Det grønne lyset kom samtidig med strenge rammer.

– Jeg er veldig glad for at fotballen sammen med supporterne har tatt initiativ til å lage en ramme for å kunne bruke pyro forsvarlig, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til TV 2 den gangen.

Etter noen måneder med bruk skal nå ordningen og dispensasjonen vurderes.

– Nå som fotballsesongen 2024 snart er over, har DSB bedt om et møte med NFF for å få en orientering om hvordan NFF sikrer at vilkårene og forutsetningene for dispensasjonen blir fulgt opp, sier avdelingsdirektør Skadberg til NTB.

– DSB legger til grunn at det reageres på bruk av pyroteknikk som ikke er i tråd med dispensasjonsordningen, og at det jobbes aktivt med å redusere risiko slik at sikkerheten ivaretas, legger hun til.

Fotballtopper i møte

NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken, konkurransedirektør Nils Fisketjønn og Jens Haugland, administrerende direktør Norsk Toppfotball, skal representere fotballen på møtet 30. oktober.

– Det har hele tiden vært meningen at fotballen skal ha evalueringsmøter med myndighetene knyttet til dispensasjonen fra gjeldende regelverk for bruk av pyrotekniske artikler under kamper i toppfotballen. NFF, NTF og klubbene har et felles ansvar for å etterleve regelverket etter beste evne, uten at det er en garanti mot uønskede hendelser, sier Løken til NTB.

– Det er et felles mål for fotballen og myndighetene at vi får færre uønskede hendelser, det vil si stemningsskapende pyro i trygge rammer, legger han til.

NFF-toppen henviser til at det pågår en kontinuerlig dialog innad i fotballmiljøet om hvordan man skal etterleve løftene i praksis.

– I den sammenheng er det viktig å huske på at det ikke er lenge siden dispensasjonen ble gitt. Det er alltid slik at erfaring og erfaringsutveksling vil gjøre klubbene bedre rustet til å følge opp retningslinjene mer effektivt, sier Løken.