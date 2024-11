Moesgaard raste etter nytt KFUM-tap: – Jeg har lyst til å eksplodere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Isnes var KFUM-sjef i en årrekke før han ble ansatt som Godset-trener i desember 2022.

I april vant drammenserne 3-1. Søndag sørget Nikolaj Möller for at Isnes kunne bokføre tre nye poeng mot gamleklubben. Dermed tok Godset seg også forbi KFUM på tabellen.

KFUM har bitt godt fra seg i opprykkssesongen, men har slitt med poengfangsten de siste ukene. Siden 30. august har det kun blitt én trepoenger. Den kom mot Odd i slutten av september. Samtlige av de fem siste kampene i alle turneringer har endt uten seier.

Johannes Moesgaards menn står med 34 poeng med to serierunder igjen.

– Akkurat nå er vi ikke bedre enn det vi leverer. Jeg må se på meg selv. Det er halvtamt det gutta leverer i energi. Det sitter på meg. Hvor ofte er vi ikke på vei inn mot siste tredel uten at vi får skudd på mål? Her må både jeg og gutta inn og jobbe litt, sa Moesgaard til TV 2, før han tok i bruk sterkere ord:

– Det brenner i meg når jeg står her nå. Jeg må puste. Jeg har lyst til å eksplodere. Jeg savner å se et lag som har den energien jeg ønsker. Da må jeg se på meg selv og det jeg gjør. Akkurat det her ser ikke bra ut. Det må en helt annen innstilling til.

– Altfor unøyaktige

Vertene skapte flere farligheter i innledningen av kampen. Etter drøyt ti minutter forsøkte Fredrik Kristensen Dahl seg fra venstre, men markkryperen snek seg utenfor. Like etterpå løsnet Marko Farji skudd fra distanse, men gjestenes sisteskanse slo ballen over.

Gjestene slet med å skape sjanser i Drammen før hvilen. Etter snaue 40 minutter spilt forsøkte Johannes Hummelvoll-Nuñez seg fra 16-17 meter, men skuddet var aldri i nærheten av å teste Per Kristian Bråtveit skikkelig.

– Vi er altfor unøyaktige. Vi får mange fine brudd, men det blir veldig hawai og mange løpsmeter når vi bommer på vei framover, KFUM-spiller Simen Hestnes til TV 2 i pausen.

I form

– Vi får det ikke helt til å stemme på siste tredel. Vi er nødt til å skape mer, sa Godset-spiller Herman Stengel til rettighetshaveren før de siste 45 minuttene.

Kort tid ut i annen omgang klinket Godsets Jonas Therkelsen til fra kloss hold, men skuddet ble stanset. Like etterpå var gjestene nær etter en innøvd cornervariant, men avslutningen gikk like utenfor. Etter en snau time fikk Nikolaj Möller en enkel oppgave med å sette inn 1-0 til hjemmelaget.

Strømsgodset lekte en stund med nedrykksspøkelset. En lang rekke med sterke resultater har imidlertid plassert drammenserne i en komfortabel posisjon.

Hvem var Kåffas beste i tapet mot Godset? Sjekk vår børs her (+)

Les også: Lyn kan få fem kvalik-kamper: – Feil er til å lære av (+)

Les også: Vålerenga avsluttet med seier