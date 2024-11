Slik vurderer vi spillernes prestasjoner i Kåffas fjerde strake tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

WILLIAM DA ROCHA – 4. Fikk sin første kamp sist, og fortsetter i mål på grunn av en tommelskade på EMil Ødegaard. Lite truet før hvilen, men leverer en god redning like etter pause. Prøver å komme ut på målet, men blir spilt ut og kan ikke lastes for mye for baklengsmålet.

AYOUB ALEESAMI – 4. Slapp til litt mange innlegg og skuddforsøk fra sin side tidlig i kampen. Klarte ikke å stokke beina nok da ballen kom bak han før Möllers ledermål.

HAITAM ALEESAMI – 5. God i duellspillet, og hadde noen viktige klareringer da Godset startet kampen friskt. Tar ansvar bakerst, og snakker og dirigerer mye.

DADI DODOU GAYE – 3. Livsfarlig inngripen da han havnet på feil side av Godset-spiss Nikolai Möller, men klarte heldigvis å løpe han opp. Det gjorde han ikke da han feilberegnet et oppspill da lagene nærmet seg timen, som gjorde at Vilsvik kom gjennom før Möller ga vertene ledelsen.

JONAS HJORTH – 3. Stygg feilpasning førte til Godsets første store sjanse i kampen. Har flere gode gjenvinninger, men sliter fortsatt litt i den defensive posisjoneringen og oppfattelsen av trusler rundt seg. Det ble også tydelig da han ikke fulgte løpet til Vilsvik før Godsets ledermål.

SIMEN HESTNES – 5. Flere gode brudd tidlig i kampen. Fin ro på midten av banen, og flink til å orientere seg og skaffe seg plass slik at han var spillbar. Det gjorde at han flere ganger fikk satt fart på i midtbaneleddet, som en av få Kåffa-spillere.

SVERRE SANDAL – 4. Er litt upresis i pasningspillet, som skaper problemer både offensivt og defensivt da KFUM Oslo ikke får roet ned spillet når de får tak i ballen. Jobber godt på midten og vinner igjen ball, men blir litt for ofte litt for trygt og mye hjemover når han vinner ballen.

AMIN NOURI – 4. Det meste av Strømsgodsets farligheter kom på hans side tidlig i kampen, der Kåffa slet med å demme opp i rommet mellom han og Ayoub Aleesami. Spilte seg litt oppover i kampen, men fikk også hjelp ved at Godset sluttet å angripe like mye på hans side.

REMI-ANDRÉ SVINDLAND – 4. Ble løpende mye bakover på banen, for å hjelpe til defensivt. Passer bedre inne sentralt litt dypere på banen, der hans tekniske ferdigheter kommer bedre til sin rett. Fikk en enorm mulighet like før Godsets ledermål, da han sendte Kåffa største sjanse på corner over.

JOHANNES NUNEZ – 4. Kom til sitt første skudd med seks-sju minutter igjen til pause. Var ellers mye dypt nede på midten og prøvde å sette i gang noe. Kom aldri helt inn i kampen, og ble ikke like involvert som både han selv og Kåffa skulle ønske. Hadde et par skudd langt over.

OBILOR OKEKE – 3. Kåffa fikk aldri i gang noe ordentlig spill før pause, som gjorde at det også var vanskelig å få involvert Okeke. Lite involvert og engasjert før paue. Bør selv også ta flere initativ i bakrom, slik at Kåffa får mer strekk på motstanderens lag. Det ble bedre da Godset åpnet seg opp mer mot slutten da han fikk mer rom, men uten at han fikk utrettet stort.

Teodor Haltvik, Akinshola Akinyemi, Håkon Hoseth, David Hickson og Moussa Njie spilte for lite til å bli vurdert.’

