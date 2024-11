Lyn kan få fem kvalik-kamper: - Feil er til å lære av

EKEBERG (Dagsavisen): Lyn avsluttet seriespillet med to knepne tap, der nederlaget for Moss ble gitt bort i sluttminuttene. Det ga Lyn en 5. plass og en lenger vei enn nødvendig i kvalifiseringen.

Det ga en merkelig stemning på Ekeberg etter kampslutt. I det store bildet er Lyn strålende fornøyd med en 5. plass, samtidig smerter et tap som kom etter en stor personlig feil.

En smart spiller

- Dette kommer til å gnage resten av kvelden, så er jeg ferdig med det. Slik er det å være fotballspiller, sier midtstopper Daniel Schneider som tok på seg all skyld for vinnermålet til Moss to minutter før full tid. Han forsøkte å skjerme ballen ut over dødlinja, men ballen trillet for sakte og Mossespiller Bo Hegland rappet ballen fra ham og la inn til Thomas Klemetsen Jakobsen, som scoret enkelt.

- Det er veldig kjipt at jeg gir bort det målet på den måten. Jeg trodde jeg hadde kontroll. Men Bo er en smart spiller, sier Schneider til Dagsavisen. 22-åringen har spilt for bare en klubb i sitt liv: Lyn.

Han var også involvert i Moss sin første scoring da en klarering gikk rett til Mossespilleren som scoret.

Lyn-stopper Daniel Schneider etter siste serierunde mot Moss på Ekeberg (Pål Karstensen)

To ettmålstap

Dermed avsluttet Lyn med 2-3 for Åsane og 1-2 for Moss, men i sesongen under ett har laget overgått alle forventninger. Men de blir ingen favoritt til å ta den siste opprykksplassen.

- Jeg synes Moss var et bedre lag enn oss i denne kampen. Det blir tøffe kvalifiseringskamper, men vi hadde jo ikke ventet å få det da sesongen startet. Jeg husker jo serieåpningen 0-3 for Moss. Målet var jo å holde seg i divisjonen, sier den 22 år gamle midtstopperen.

Kommende søndag er det Kongsvinger som kommer til Ekeberg til den første kvalifiseringskampen. De tok overraskende den siste plassen da de slo Start 4-1 i Kristiansand.

Laget har svingt veldig gjennom hele sesongen, men de to kampene mot Lyn endte 1-1.

Bonuskamper

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen er gammel midtstopper og vil ikke bruke mye tid på Schneiders feil som ga nederlaget for Moss.

- Neida, det er slikt som skjer, og det er slikt man lærer av. Han må ta en avgjørelse der og da. Daniel har hatt en strålende sesong i likhet med resten av dette laget, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Han fokuserer bare på det positive.

- Hvem hadde tippet oss på 5. plass før sesongen? Ingen. Nå blir det vinn eller forsvinn i de neste kampene og vi kan få en morsom avslutning av året. Nå skulle jo sesongen vært over, men vi kan få inntil fem bonuskamper, sier han.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen og Moss-trener Thomas Myhre kan møtes igjen 1. desember hvis Lyn vinner sine to første kamper i kvalifiseringen. (Pål Karstensen)

Endringer i laget

Det var en uvant oppstilling Lyn kom med i årets siste seriekamp, og det skyldtes sykdom og karantener. Herman Solberg Nilsen hadde karantene og Malvin Ingebrigtsen ble syk dagen før kamp. Både Even Bydal og Henrik Loholt Kristiansen er ute for resten av sesongen.

Det ga Massire Sylla den dype midtbanerollen.

- Han er jo egentlig midtstopper, men jeg startet med han fordi Eron Isufi har slitt litt med småskader, forklarer Halvorsen.

Sylla ble tatt av i pausen og ble erstattet av Isufi, som ga den målgivende pasningen til Anders Bjørntvedt Olsen. Det var Lyns flotteste angrep i denne kampen.

Totalt endte Lyn på 5. plass med 46 poeng og 16 plussmål i sitt comeback på nest øverste nivå.

---

FAKTA

Slik spilles kvalifiseringskampene om opprykk til Eliteserien:

Kamp 1: Søndag 17. november 14.00: Lyn - Kongsvinger på KFUM Arena.

Kamp 2: Lørdag 23. november: Egersund - vinner Lyn/Kongsvinger.

Kamp 3: Søndag 1. desember: Moss - vinner av kamp 2.

Kamp 4: Søndag 8. desember: Vinner av kamp 3 - Nummer 14 i Eliteserien.

Kamp 5: Onsdag 11. desember: Nummer 14 i Eliteserien - Vinner kamp 3.













---