Vålerenga avsluttet med seier – Rekdal knuste Stabæks kvalikhåp

Mjøndalen måtte slå Raufoss på bortebane lørdag for å holde liv i håpet om fornyet kontrakt i 1. divisjon. Samtidig var bruntrøyene avhengig av hjelp fra Åsane i kampen mot Levanger. Det fikk de også.

Mjøndalen løste sin egen oppgave med en hardt tilkjempet 1-0-seier borte mot Raufoss. Mats Pedersen scoret målet som skilte klubbene.

Nedrykksrival Levanger ledet på sin side to ganger på hjemmebane i det som ble et voldsomt drama. Åsane slo imidlertid tilbake to ganger og vant til slutt 3-2. Det var kjempenyheter for Mjøndalen.

Levanger kom ikke nærmere den viktige seieren enn et stolpeskudd på stillingen 2-2 på tampen.

Mjøndalen, som nylig ble trukket ett poeng etter bruk av en ikke spilleberettiget spiller, slapp dermed å slå følge med Sandnes Ulf ned på tredje nivå. Det gjør i stedet Levanger.

Stabæk-smell

I motsatt ende av 1. divisjonstabellen var det den siste kvalifiseringsplassen som lå i potten i lørdagens serieavslutning. Stabæk og Kongsvinger kjempet om den – med bærumsklubben i pole position.

I løpet av 90 minutter endret imidlertid den situasjonen seg. Kongsvinger festet raskt et jerngrep på Start i Kristiansand. Scoringer av Lucas Haren og Noa Williams før pause la grunnlaget for 4-1-seieren.

I annen omgang satte Harald Holter inn hedmarksklubbens tredje fulltreffer. Da betydde det lite at Nicolas Pignatel Jenssen reduserte for sørlendingene, for Lucas Haren fastsatte resultatet til 4-1.

I Bærum havnet Bjørn Helge Riises Stabæk-mannskap i tilsvarende store problemer som Start. Kjetil Rekdal og Aalesund avsluttet en meget solid høstsesong med en kruttsterk 4-1-seier etter mål av Cláudio Braga (2), Marcus Rafferty og Janus Seehusen.

Med tapet falt Stabæk til sjuendeplass på tabellen denne sesongen. Mange trodde de skulle gi Vålerenga kamp om opprykket, men VIF har vært overlegne. Seriemesterne avsluttet med 3-0-seier borte mot Sogndal, etter scoringer fra Muamer Brajanac, Elias Hagen og Obasi Onyebuchi.

Sjekk VIF-børsen etter seier i siste kamp mot Sogndal (+)

Slik spilles kvalifiseringen

Klare for eliteseriekvalifisering er derimot Egersund. 3-1-seieren i fylkesoppgjøret mot Sandnes Ulf lørdag knep fjerdeplassen i det som har vært en solid sesong. Lyn falt fra fjerde- til femteplass i hektiske sluttminutter.

Nevnte Kongsvinger og Moss er de øvrige lagene i kvalifiseringen.

Kvalikspillet innledes med kamp mellom Kongsvinger og Lyn 17. november. Vinneren av det oppgjøret skal så ut mot Egersund i et påfølgende oppgjør seks dager seinere.

Utfallet av det sistnevnte oppgjøret avgjør så hvem som møter Moss i den siste kvalikrunden blant 1. divisjonsklubbene.

For vinneren venter til slutt en avgjørende dobbelkamp mot klubben som ender på 14.-plass i Eliteserien.

Les også: Lyn slapp inn målet som gir en lang vei i kvalifiseringen (+)