Inne i sin dårligste rekke på tre år: – Ser ikke et lag som spiller for livet

MARIENLYST (Dagsavisen): Der KFUM Oslo tidligere i sesongen har vært bunnsolide bakover, og sprudlet offensivt, har det den siste tiden vært litt motsatt. Det har ikke sett livsfarlig ut i angrep, og bakover har det blitt litt for mange personlige feil. Så også mot Strømsgodset søndag, som endte i nok et knepent tap etter et nytt billig baklengsmål som avgjorde kampen.

– Du må gjøre deg fortjent til de marginene som bikker ting din vei, og i dag fortjener vi ikke det. Vi har seks skudd som vi lefser opp på tribuna, og jeg sitter ikke med en følelse av at vi kommer til å score i dag. Jeg får ikke den samme energien av å se oss spille, og ser ikke det samme instinktet og det råe overgangsspillet. Det må vi finne igjen, og det er min jobb, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

– Spiller ikke for livet

KFUM Oslo-treneren sier at han ikke lenger ser et lag som spiller for livet.

– Vi har droppet litt med tanke på kvalitetene vi har på vårt beste, og får ikke maksimalt ut av det vi er gode på, og da er vi ikke lenger så farlige offensivt. Samtidig løper vi ikke den halvmeteren ekstra som vi gjorde tidligere i sesongen. For meg går ikke det på kvalitet, da spillerne ikke har blitt dårligere på de siste fire ukene, men vi må spille med livet som innsats. Vi har ikke råd til å være på 98 prosent, da vi hele tiden må gi 100 prosent for å vinne i Eliteserien, og der er vi ikke nå, forteller Moesgaard.

Han skal nå bruke de to neste ukene inn mot Kristiansund-kampen hjemme for å lokke fram igjen det som kjennetegner et Kåffa-lag under hans ledelse.

– Vi har vært gjennom mye, og du kan se på oss at vi nok trenger en batteriladning, men det må vi også klare å stå i. Vi er ikke det første laget som går gjennom en sånn periode, og folk har spilt slitne før, så vi må klare å gjøre det her bedre. Vi er bedre etter pause etter en fryktelig første omgang, men det er ikke sånn at du sitter på sidelinja og tror at vi skal score for øyeblikket. Så vi taper også i dag fortjent, sier han.

Fire strake tap

Den eneste personen som ikke bare får godkjent, men som får skryt av Kåffa-treneren er Simen Hestnes.

– Han var outstanding også i dag. Jeg blir så varm av å se på den energien og den gleden han viser, men det holder ikke med én av ti. I dag gikk han ordentlig foran, og jeg trenger at flere av spillerne gjør det. Simen har holdt et skyhøyt nivå hele sesongen, og løper mest og legger ned mest også i dag, og fortjener en ordentlig hyllest på en tung dag, forteller Moesgaard.

Selv om det ble Kåffas fjerde strake tap, som de ikke har vært med på siden en lignende rekke tilbake i oktober 2021, synes ikke Hestnes det er så stor forskjell på det de presterer nå kontra tidligere i år.

– Det har vært lite mål i de fleste kampene i år, men vi har klart å ta med oss poeng fra de fleste. I de tre siste har vi også blitt felt av personlige feil, som har gjort at vi har tapt og mistet poeng. Når vi slipper inn sånne mål som vi gjør i dag blir det vanskelig å vinne, og spesielt når det lugger litt ekstra offensivt, sier Hestnes til Dagsavisen.

Kåffa-spiller Simen Hestnes fikk mye skryt av sjefen, men deppet i pressesonen etter nok et tap søndag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Fysisk og mental belastning

Han synes det ikke er helt bekmørkt heller, men er enig i at de kanskje ikke er helt der oppe prestasjonsmessig som de var tidligere i sesongen.

– Jeg vet ikke om vi kan skylde på at det har vært en lang sesong, da det er likt for alle, men det er klart at de andre lagene nok er mer vant til det og har spillere som kanskje tåler den belastningen vi ikke er så godt vant med på slutten av en lang sesong. Det har jo vært mange tunge matcher, det har vært mye belastning både fysisk og mentalt, med den cupkampen mot Fredrikstad som en kanskje ekstra stor utblåsning, sier Hestnes og fortsetter:

– Det er vanskelig å gi et fasitsvar, men vi opplever nok litt mer ute på banen at vi nå skyter der vi kanskje skulle spilt eller motsatt enn vi gjorde før. I dag mangler vi også Robin (Rasch), som vi har gjort noen kamper, og vi har heller ikke med Mo (Lion Njie) og flere spillere som er ute. Det er klart at det også gjør noe med laget, men samtidig er det ikke så mye som skal til for at vi tar poeng eller vinner heller, sier han.

Kvalik-spøkelset truer

Med tapet ble Kåffa også forbigått på tabellen av Strømsgodset, og selv om KFUM Oslo ligger på en forholdsvis trygg 8. plass, er det bare fire poeng ned til Haugesund på kvalikplass.

– Jeg har sett på den tabellen hele tiden, og vi ser jo at det enda ikke er sikkert. Det kan hende noen har sluppet seg litt ned og tenkt at nå er det over, men jeg har ikke tenkt sånn og jeg håper ikke resten av gutta har tenkt det heller. Det skal fortsatt mye til, men taper vi de to siste kan vi havne på kvalik, forteller Hestnes.

– Jeg har sagt det til gutta at det her kan bite oss i ræva. Det er ikke så mange poeng ned, og med seks poeng igjen å spille om kan vi fortsatt havne på kvalik. Det har jeg gitt ettertrykkelig beskjed om i garderoben. Så vi må fortsette å grave dypt sier Moesgaard og avslutter:

– Det er nok litt summen av alt som inntreffer oss nå. Det er ingen her som ikke vil, så den misoppfattelsen er det ingen som må ha. Det har vært en lang sesong, der gutta har stått i veldig mye, både fysisk og ikke minst mentalt. Det har vært et høyt press, og en stor belastning for mange. Men jeg savner det at vi er litt mer distinkte og at vi har trua på oss selv, og det må vi vekke til live igjen.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 28

Strømsgodset – KFUM Oslo 1-0 (0-0)

Marienlyst, 4418 tilskuere.

Mål: 1-0 Nikolaj Möller (58).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Lars Vilsvik, Strømsgodset, Håkon Hoseth, KFUM Oslo.

Lagene:

Strømsgodset (3-2-3-2): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Bent Sørmo – Lars Vilsvik, Fredrik Kristensen Dahl (Sivert Westerlund fra 87.) – Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi, Marko Farji (Elias Hoff Melkersen fra 63.) – Jonas Therkelsen (Samuel Silalahi fra 87.), Nikolaj Möller (Marcus Mehnert fra 90.).

KFUM Oslo (3-4-2-1): William Da Rocha – Ayoub Aleesami, Dadi Dodou Gaye (Shola Akinyemi fra 68.), Haitam Aleesami – Amin Nouri (Håkon Hoseth fra 78.), Simen Hestnes, Sverre Sandal, Jonas Hjorth (David Hickson fra 77.) – Remi-André Svindland (Teodor Berg Haltvik fra 67.), Obilor Okeke – Johannes Hummelvoll Nuñez (Moussa Njie fra 86.).

---