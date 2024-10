Besseberg får full ankebehandling i lagmannsretten: – Glad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der ble han dømt til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som sjef i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim vant fram på ni av ti punkter i tiltalen.

Besseberg har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen på stedet. Nå er det klart at han får full ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.

– Det kan jeg bekrefte. Anders Besseberg var som kjent svært uenig i tingrettens dom og er glad for at det blir en ny behandling av saken, sier forsvarer Mikkel Toft Gimse til NTB.

Ny runde

Ankesaken vil naturlig nok først komme opp i lagmannsretten i 2025.

Da blir det en ny full runde med bevisføring i saken. Bessebergs advokater hadde argumentert for dette og vant fram, mens aktoratet innstilte på en begrenset behandling av anken.

I det sistnevnte scenarioet ville det ikke blitt ny hovedforhandling. Retten vurderer da straffeutmålingen, lovanvendelsen eller saksbehandlingen.

2009 til 2018

Loven sier også at en anke kan avvises hvis lagmannsretten er overbevist om at den ikke vil føre fram. Det er altså ikke tilfelle i Bessebergs sak.

I dommen mot Besseberg ble det gjennomgående slått fast at han mottok fordeler som var utilbørlige (klanderverdige) da han var IBU-president. Tiltalen tok for seg forhold i årene 2009 til 2018.

Besseberg ble kun frikjent for et klokkebytte og et enkelttilbud om prostituerte.

