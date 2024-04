Kulturen ble avslørt og sjefen straffet

Den lange domsslutningen mot den tidligere presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet var like detaljrik som den var knusende. Men dommen ble anket på stedet og får en ny runde i rettsvesenet. Da er det nye dommere som skal vurdere saken.

Tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne slo fast at Besseberg dømmes for både mottak av klokker, jaktturer og prostituerte. Den nesten 70 sider lange dommen tok for seg punkt for punkt i tiltalen. Men dommeren oppsummerte det hele slik: – Det er et sammenhengende straffbart forhold, sa han.

Aktoratets straffepåstand var på tre år og sju måneders ubetinget fengsel og en bot på én million kroner. 78 år gamle Besseberg ble kun frikjent for et klokkebytte og et enkelttilbud om prostituerte. Han slipper boten, men får inndratt en rekke gjenstander.

For Besseberg selv er saken en tragedie og stor personlig belastning. Dommeren innledet med å si at Besseberg har gjort en viktig jobb for skiskyting som idrett, noe de fleste av de involverte berømmer han for. Men det var ikke vesentlig her. Hvis dommen blir stående vil Bessebergsaken få en historisk plassering i internasjonal idrett, helt på linje med korrupsjon som er avslørt i den olympiske beherske (IOC) tidligere og i det internasjonale fotballforbundet, Fifa.

Besseberg og hans advokater var naturlig nok helt uenige i dommen og føler seg altså sikre nok på at andre jurister vil vurdere dette annerledes. Det vil tiden vise. Dette blir en langvarig føljetong.

Men uavhengig av sakens endelige utfall har den gitt oss et unikt innblikk i hvordan en internasjonal idrettsorganisasjon kan drives. Vi har fått høre hvilken kultur som er rådende i andre deler av verden, hvordan gaver og ytelser har en annen verdi enn i Norge. Men det er norske lover Besseberg er dømt etter. Og i dommen står det at han har utnyttet sin posisjon til å skaffe seg utilbørlige fordeler.

Besseberg har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart. Og det holder han fast ved. Anklagene mot Besseberg gjaldt årene 2009 til 2018 og handlet om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil. – Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere, sa han under sin egen forklaring. Men tingretten kjøpte ikke den påstanden.

Mange av vitnene har påpekt hvordan Besseberg gjorde seg sårbar for påvirkning og utpressing. Han burde ha skjønt at han i beste fall beveget seg i et grenseland. Nå blir det en ny lang rettsprosess, eller enda en strafferunde som er metaforen i dette miljøet.





