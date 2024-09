Premier League er tilbake – dette er lørdagens direktesendte TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

10.30: Motorsport, Formel 1. Trening 3 før Aserbajdsjan Grand Prix. Fra Baku City Circuit, Baku, Aserbajdsjan. (V Sport 1)

12.10: Motorsport, Formel 2. Sprintløp, Aserbajdsjan Grand Prix. Fra Baku City Circuit, Baku, Aserbajdsjan. (V Sport 1)

13.00: Golf, Solheim Cup. Andre dag av lagturneringen mellom Europa og USA, fra Robert Trent Jones Golf Club i Gainesville, USA. Suzann Pettersen er lagleder for Europa, og kan søndag løfte Solheim Cup-trofeet for andre gang på ett år og sikre Europas fjerde strake seier i turneringen. (V Sport Golf)

13.30: Fotball, Championship. Runde 5: Millwall – Luton, fra The Den, London. Luton har startet med én uavgjort og tre tap etter nedrykket fra Premier League, og møter lørdag et Millwall-lag som tapte sine tre første, men vant siste kamp før landslagspausen. (V Sport 2)

13.30: Fotball, Premier League. Runde 4: Southampton – Manchester United, fra St. Mary’s, Southampton. Manchester United kommer til kampen med to strake tap, deriblant mot erkefienden Liverpool i siste kamp før landslagspausen. (V Sport Premier League)

13.30: Golf, DP World Tour. Tredje dag av Irish Open, fra Royal County Down Golfclub, Murlough Nature Reserve, Newcastle, Nord-Irland. Espen Kofstad var eneste nordmannen med, men klarte ikke cuten. (V Sport +)

13.30: Sykkel, EM. Landeveisritt kvinner, fra Flandern, Belgia. (162 km). Mie Bjørndal Ottestad, Ingvild Gåskjenn, Marte Berg Edseth og Susanne Andersen representerer Norge. (Eurosport 1 & NRK 1)

14.00: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering før Aserbajdsjan Grand Prix. Fra Baku City Circuit, Baku, Aserbajdsjan. (V Sport 1)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 5: Mallorca – Villareal, fra Estadi Son Moix, Mallorca. (TV2 Sport Premium)

14.30: Motorsport, utholdenhetsløp. Endurance Moto Racing, Bol d’Or. 24-timersløp fra Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Marseille. (Eurosport Norge)

15.00: Skihopp, sommer Grand-Prix. Hopp menn, stor bakke. Første dag, fra Wisla, Polen. Johann Forfang, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik, Kristoffer Eriksen og Isak Andreas Langmo stiller for Norge. (V Sport 3)

15.00: Fotball, Toppserien. Runde 20: Kolbotn – Brann, fra Grorud match kunstgress. Brann ligger 17 poeng bak Vålerenga før kampstart, og må heller konsentrere seg om å holde RBK bak seg i kampen om sølvet. (TV2 Sport 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 3: RB Leipzig – Union Berlin, fra Red Bull Arena, Leipzig. (V Sport 1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 4: Brighton – Ipswich, fra AmEx Stadium, Brighton. Gjestene jakter sin første seier etter opprykket, mens vertene fra sørkysten har startet sesongen sterkt med to seiere og en uavgjort. (V Sport Premier League 4)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 4: Crystal Palace – Leicester, fra Selhurst Park, London. Tabellnaboene jakter begge sesongens første trepoenger. (V Sport Premier League 3)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 4: Fulham – West Ham, fra Craven Cottage, London. London-derby der ett poeng skiller lagene. (V Sport Premier League 2 )

16.00: Fotball, Premier League. Runde 4: Liverpool – Nottingham Forest, fra Anfield Road, Liverpool. Vertene har startet med tre strake, og ligger bare bak Manchester City på tabelltopp på færre scorede mål. (V Sport Premier League)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 4: Manchester City – Brentford, fra Etihad, Manchester. Erling Braut Haaland har kommet forrykende i gang med sesongen, for et City-lag som nok en gang er store favoritter hjemme. (V Sport Premier League 1)

16.00: Fotball, Championship. Runde 5: Watford – Coventry, fra Vicarage Road, Watford. (V Sport 2)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 5: Espanyol – Alaves, fra Estadi Cornellà-El Prat, Barcelona. (TV2 Sport Premium)

17.30: Ishockey, Elitehockeyligaen. Runde 1: Stjernen – Sparta, fra Stjernehallen, Fredrikstad. (TV2 Sport 2)

17.45: Fotball, Toppserien. Runde 20: Stabæk – LSK Kvinner, fra Nadderud, Bærum. Gjestene nærmer seg faretruende konkurs og mister stadig vekk spillere. (NRK 2)

18.00: Ishockey, CHL. Runde 4: Storhamar – Växjö Lakers, fra CC Amfi, Hamar. Storhamar har startet årets mesterliga med en seier, ett tap og tap på straffer. Møter ett av Sveriges beste lag, i det som blir en tøff test. (V Sport 1)

18.00: Fotball, Eliteserien. Runde 22: Molde – Fredrikstad, fra Aker Stadion, Molde. Vertene har hatt en ny skuffende sesong i ligaen, og må kjempe for å nå mesterligaen neste sesong. Møter FFK på lik poengsum, men med en kamp mer spilt. (TV2 Sport 1)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 3: Holstein Kiel – Bayern München, fra Holstein-Stadion, Kiel. Vertene har to strake tap, og gjestene to strake seier. Alt annet enn borteseier er en gedigen overraskelse. (V Sport 2)

18.30: Fotball, Premier League. Runde 4: Aston Villa – Everton, fra Villa Park, Birmingham. Gjestene er klink sist med tre strake tap og 2-10 i målforskjell, mens Aston Villa jakter sesongens første hjemmeseier. (V Sport Premier League)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 5: Sevilla – Getafe, fra Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla. (TV2 Sport Premium)

19.00: Dart, World Series. Andre dag av World Series of Darts Finals, fra Amsterdam. (V Sport +)

20.00: Friidrett, Diamond League. Andre dag av Diamond League-finalen fra Brüssel, Belgia. Karsten Warholm er skadet og står over, og dermed er det ingen nordmenn i aksjon på den andre dagen av friidrettsfinalene fra Brüssel. (NRK 2)

20.30: Motorsport, Nascar. Xfinity Series, Mission 200 at the Glen. Fra Watkins Glen International, New York. (V Sport 3)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 5: Real Sociedad – Real Madrid, fra Reale Arena, San Sebastian. Martin Ødegaard-derby i Baskerland. (TV2 Sport 1)

21.00: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 5: PSV Eindhoven – NEC Nijmegen, fra Philips Stadion, Eindhoven. Vertene topper tabellen etter fire strake seiere. (V Sport 1)

21.00: Fotball, Premier League. Runde 4: Bournemouth – Chelsea, fra Vitality, Bournemouth. Vertene er poenget foran gjestene fra hovedstaden. (V Sport Premier League)

22.00: Friidrett, maraton. Fra Sydney Maraton. (Eurosport 1)

00.30: Golf, PGA Tour. Tredje dag av Procore Championship, fra Silverado Resort and Spa, Napa Valley, California. (Eurosport Norge)

03.30: Motorsport, utholdenhetsløp. Endurance Moto Racing, Bol d’Or fortsetter. 24-timersløp fra Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Marseille. (Eurosport Norge)

03.30: Motorsport, utholdenhetsløp. Endurance Car Racing, 6-timersløp fra Fiji. (Eurosport 1)