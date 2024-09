Ryerson-assist da Dortmund slo formlag og inntok tabelltoppen

Kort tid før pause driblet den norske landslagsbacken seg rundt på kanten før han la et lavt innlegg inn i boksen. Sehrou Guirassy kunne ha banket til på førsteberøringen, men hoppet isteden over ballen slik at Karim Adeyemi kunne sette sin andre scoring for kvelden.

Donyell Malen scoret Dortmunds første i oppgjøret, mens Marvin Pieringer og Maximilian Breunig scoret for Heidenheim. Emre Can la på til 4-2 på overtid.

Heidenheim har imponert i sesonginnledningen og ledet Bundesliga før runden. Laget har scoret åtte mål i løpet av sesongens tre første kamper.

Ryerson leverte bare én målgivende pasning i fjorårssesongen, men noterte også fire scoringer i løpet av 21 bundesligakamper.

Onsdag møter gultrøyene Brugge i første runde av årets Champions League. I fjor tok de seg hele veien til finalen, der det ble tap for Real Madrid.

