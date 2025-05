Israel-boikott: – Må antakelig ha USA på laget

Ifølge palestinske myndigheter er over 52.500 mennesker drept i Gaza siden krigens start. Tirsdag varslet statsminister Benjamin Netanyahu at Israel trapper opp den militære innsatsen og går inn i Gaza med full styrke i løpet av de neste dagene.

En palestinsk jente avbildet i Gaza mandag 12. mai. (OMAR AL-QATTAA/AFP)

Både før og etter krigen brøt ut 7. oktober 2023, har det kommet sterke oppfordringer om å boikotte Israel på flere områder. Nylig vedtok LO-kongressen internasjonal økonomisk boikott av Israel.

I fjor mente annenhver nordmann at Norge burde boikotte landet. Flere har også argumentert for at det norske herrelandslaget i fotball burde boikotte VM-kvalifiseringskampene mot Israel.

Men hva er egentlig boikott, hvilken effekt kan det gi og er det realistisk at det vil få konsekvenser for Israel?

Les også: Midtøsten-ekspert: – Et samfunn i oppløsning (+)

Hva er boikott?

– Det er et begrep som brukes i litt ulike betydninger, sier statsviter Jon Hovi til Dagsavisen.

UiO-professoren har tidligere studert effekten av boikotter.

– En definisjon stammer fra litteraturen om handelssanksjoner. Der defineres boikott som det å nekte å kjøpe varer eller tjenester fra en bestemt leverandør eller et bestemt land. Det er da i motsetning til at man nekter å eksportere varer eller tjenester, som kalles embargo.

UiO-professor Jon Hovi ved Institutt for statsvitenskap. (Universitetet i Oslo)

– Denne definisjonen av begrepet boikott utgjør på mange måter en underkategori av økonomiske sanksjoner. Man har også videre definisjoner av begrepet, blant annet at man fullt og helt unngår kontakt med en bestemt person eller land, fortsetter Hovi.

Selve ordet stammer fra den pensjonerte britiske kapteinen Charles Cunningham Boycott, som levde på 1800-tallet.

– Han inndrev jordleie for en godseier i Irland og ble etter hvert veldig upopulær. Folk nektet ham å handle i de lokale butikkene, fikk ingen til å arbeide for seg, og så videre. Det ble til slutt en umulig tilværelse, så han måtte flykte tilbake til England med familien sin, sier UiO-professoren.

Les også: Palestinsk aktivist: Ber LO vedta boikott av Israel

Hvem oppfordrer til boikott av Israel?

Den sterkeste pådriveren for boikott av Israel er trolig den palestinske BDS-bevegelsen som ble opprettet i 2005. Bevegelsen har som hovedmål å legge politisk og økonomisk press på landet.

---

Fakta om BDS-bevegelsen

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) beskriver seg selv som en palestinsk-ledet ikkevoldelig bevegelse inspirert av Sør-Afrikas anti-apartheid-bevegelse.

BDS oppfordrer til boikott av Israel og ber bedrifter om å trekke investeringer i landet. Formålet er å legge press på Israel for å få landet til å etterleve FN-resolusjoner og trekke seg ut av de palestinske områdene som de okkuperte i 1967.

Det internasjonale nettverket består av blant annet fagforeninger, akademikerforeninger, kirkesamfunn og andre organisasjoner.

Flere tusen frivillige har også sluttet seg til bevegelsen.

Israel mener BDS går lenger enn å kjempe mot okkupasjonen, og anklager bevegelsen for antisemittisme og for å ha satt seg fore å delegitimere og ødelegge den jødiske staten.

(Kilder: NTB, AP, BDS’ nettside)

---

Helt tilbake i 2001 protesterte demonstranter for boikott av israelske varer utenfor den landets ambassade i Oslo. Norge importerte på den tiden jaffa-appelsiner, vin og andre varer for nesten 500 millioner kroner i året, skrev NRK.

I nyere tid har flere internasjonale organisasjoner også oppfordret til boikott av israelske varer og selskaper som har tilknytning til landet. For eksempel vedtok studentorganisasjonen ved CUNY Graduate Center i New York i 2024 å boikotte produkter fra blant annet Starbucks og McDonald’s.

Israel har gjentatte ganger gått hardt ut mot boikott-initiativer.

Les også: Minst 22 barn drept i Gaza de siste timene

LOs vedtak – hva innebærer det?

Forrige uke vedtok LO-kongressen internasjonal økonomisk boikott av Israel. «Dersom okkupasjonen ikke opphører innen september 2025, som FNs generalforsamling har krevd, vil LO arbeide for at Norge tar initiativ til en internasjonal økonomisk boikott», heter det i innstillingen.

– Hva ligger i internasjonal økonomisk boikott?

– Det kan omfatte handelssanksjoner. Slik jeg oppfatter det, så innser LO at en ensidig norsk boikott vil være poengløs. Derfor håper de å få andre land med seg, at det kan skapes en snøballeffekt, slik at det baller på seg og at de samlet kan få til noe som virkelig vil merkes av Israel, svarer Hovi.

– Det kan blant annet omfatte handelssanksjoner og kulturell boikott, som ved å ikke delta på arrangementer som inkluderer Israel, herunder Eurovision.

De siste to årene har Israels deltakelse i Eurovision blitt kritisert av både artister og andre, som mener at landet burde utestenges fra konkurransen.

LO-kongressen vedtok internasjonal økonomisk boikott av Israel. Peggy Hessen Følsvik stemte imot. (Terje Pedersen/NTB)

LO vil med sin innstilling at Norge skal være pådriver for en internasjonal økonomisk boikott av Israel. Både statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide har advart mot Israel-boikott.

Les også: LO går for økonomisk boikott av Israel

Hva slags effekt kan internasjonal økonomisk boikott gi?

– Hvis effektivt samarbeid, er det mye mer effektivt enn en norsk boikott. Vi er et forsvinnende lite marked. Hvis en slik boikott blir stor nok kan det få konsekvenser for enkeltprodusenter, men det krever at store konsumentmarked eller land er del av boikotten, sier Frode Steen til Dagsavisen.

Frode Steen professor i markedsøkonomi ved NHH (Hallvard Lyssand)

Steen er professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole. UiO-professor Hovi peker på følgende for en å oppnå en vellykket boikott:

– For at en boikott skal føre til politikkendring, er det ikke nok at den er kraftfull og virkelig svir for den som utsettes for boikotten. Det må også være rimelig klare kriterier for hva som skal til for at den skal bli opphevet, sier Hovi.

Les også: FNs nødhjelpssjef ber sikkerhetsrådet hindre folkemord i Gaza

Hvilke ulike typer boikotter finnes?

I tillegg til nevnte boikott-muligheter som økonomisk og kulturell boikott, kan man også boikotte akademisk. Akademisk boikott kan gå ut på å nekte samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner.

– Akademisk boikott er også en mulighet, og alle mulige kontaktpunkter mellom Norge og Israel. Det kan også omfatte turisme og bryte det som er igjen av diplomatisk kontakt mellom Norge og Israel. Potensielt kan boikott innebære å bryte alle mulige kontaktpunkter mellom landene, sier Hovi.

Forbrukerboikott, hvor formålet er å unngå handel av produkter eller tjenester fra et bestemt selskap eller land, kan betegnes som en underkategori av økonomisk boikott. I nyere tid finner man også eksempler på organisasjoner som har tatt til orde for sportsboikott.

I Norge raste debatten om boikott i forkant av fotball-VM i Qatar i 2022. Både klubber, aktivister og organisasjoner engasjerte seg i saken og argumenterte blant annet for at landet brøt menneskerettigheter.

Til tross for en stor og lang debatt i Norge, endte fotballtinget, norsk fotballs øverste organ, med å stemme klart nei til boikott av VM i Qatar.

I dag er Norges herrelandslag i samme VM-kvalifiseringsgruppe som Israel. I den forbindelse har det også oppstått debatt om hvorvidt Norge bør boikotte kampene mot Israel. Fotballpresident Lise Klaveness sa tidligere i år at boikott er feil virkemiddel.

– Vi mener at boikott av en kamp mot ett lag fra ett land er feil virkemiddel. Selv om vi og jeg forstår veldig godt at folk er uenige. Vi har dyp sympati for det, og at det ville blitt oppfattet som en sterk solidarisk handling dersom vi gjorde det, uttalte Klaveness i forbindelse med bortekampen mot Israel.

Fotball, VM-kvalifisering: Israel - Norge Norges herrelandslag møtte Israel i mars, og i oktober kommer Israel-laget til Ullevaal stadion i Oslo. (Fredrik Varfjell/NTB)

Landene møtes to ganger i løpet av kvalifiseringen. I mars spilte de første kamp på nøytral grunn i Ungarn, mens Israel spiller på Ullevaal 11. oktober.

Les også: Over 230 journalister er drept i Gaza-krigen

Finnes det vellykkede eksempler på boikotter i andre land?

Svaret er ja, og sannsynligvis er boikotten av Sør-Afrika på 60-, 70- og 80-tallet det beste eksempelet.

– Boikotten av Sør-Afrika endte til slutt med at det sørafrikanske regimet etter hvert ga etter og avskaffet apartheid, men det tok riktignok 30 år. Det samme skjedde også i Zimbabwe, og der tok det rundt ti år, sier Hovi.

I kampen mot apartheidregimet vedtok Stortinget en lov om økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia. Loven forbød all varehandel mellom Norge og Sør-Afrika, inkludert handel med varer og tjenester fra selskaper eller personer med tilknytning til landet.

– I tillegg har vi sanksjonene mot Libya etter Lockerbie-bombingen, påpeker Hovi.

Lockerbie-saken var en terroraksjon hvor et fly fra Frankfurt på vei til New York eksploderte og styrtet i Skottland. 270 mennesker døde som følge av aksjonen. Etterforskningen konkluderte med at den libyske sikkerhetstjenesten bestilte aksjonen der en libysk statsborger ble dømt til fengsel på livstid.

Bombingen var trolig ment som et hevnangrep på USAs bombeangrep på Libya i 1986. Lockerbie-saken førte til at FN vedtok sanksjoner mot Libya.

Les også: Leder: LO viser vei (+)

Er det realistisk å oppnå en effektiv boikott av Israel?

– Jeg tror det sitter veldig langt inne. Skal det virkelig ha en effekt på israelsk politikk, må man antakelig ha USA på laget. Det virker ikke spesielt sannsynlig, for å si det forsiktig, mener Hovi.

Internasjonalt er Israel sterkt knyttet til USA, noe de har vært i lang tid. USA var eksempelvis først ut med å gi sin støtte og anerkjenne Israel som stat i 1948. USA har «alltid» stått med Israel, og nylig uttalte president Donald Trump at det er fullstendig enighet mellom landene når det kommer til alle mulige spørsmål.

20. mars annonserte Det hvite hus at Trump gir sin fulle støtte til Israels luft- og bakkeoperasjoner i Gaza.

Les også: Kommentar: Hvis ikke nå, når?

Les også: Israel kaster maska, skriver Jo Moen Bredeveien

Les også: Tysklands nye utenriksminister sier situasjonen i Gaza er uholdbar