Ingebrigtsen til topps i Diamond League-finalen: – Det var et bra løp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han hadde ristet av seg sykdommen som preget ham i Zürich for en drøy uke siden og vant på tiden 3.30,37.

– Man løser kanskje løpet litt annerledes i en Diamond League-finale. Jeg har ofte hatt den posisjonen bak harene, men det gjorde jeg ikke i dag, og det kan sette en støkk i de andre. Det var et bra løp, og jeg er glad for å vinne og ta med meg et trofé hjem, sa Ingebrigtsen til NRK.

Nordmannen kom til løpet etter å ha blitt slått av amerikanske Yared Nuguse i DL-stevnet i Zürich. I fredagens startfelt var Nuguse, OL-mester Cole Hocker og Narve Gilje Nordås, men ingen greide å hindre Ingebrigtsen-seier.

Nordås langt bak

Nuguse ble hindret da han på siste runde snublet og mistet mange plasseringer. Kenyanske Timothy Cheruiyot tok annenplassen på 3.30,93, mens Hocker løp inn til tredje beste tid og 3.30,94.

Nordås endte på 8.-plass på 3.33,02. Han skal snu alle steiner etter årets sesong, som han ikke er helt fornøyd med.

– Vi er snart i oktober måned og jeg har hatt det gående siden april. Jeg har ikke den samme gnisten som i starten av sesongen. Det føles helt OK. Sesongen har ikke vært bra nok sett under ett. Jeg vil løpe fort neste år, sa Nordås til NRK.

Les også: Ingebrigtsens erkerival uteblir fra Diamond League-finalen

København neste?

Ingebrigtsens erkerival Josh Kerr stilte ikke i fredagens finaleløp i Belgia. Han ble bare nummer fem i Zürich sist uke og bestemte seg for å droppe Brussel-løpet.

Det har de siste dagene versert rykter om at Ingebrigtsen skal delta i København halvmaraton søndag. Løpekongen ville selv ikke svare på det i seiersintervjuet fredag.

– Det er viktig å holde seg i gang i sesongpausen. Kanskje, kanskje ikke, sa han om en potensiell deltakelse.

Ingebrigtsen har aldri løpt over 10 kilometer i offisiell konkurranse.

Les også: Jakob Ingebrigtsen kryptisk om halvmaratonrykter