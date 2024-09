Høringsstart i «engelsk fotballs kanskje mest kontroversielle kamp»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en BBC-artikkel blir høringen mot den engelske storklubben omtalt som «Engelsk fotballs kanskje største og mest kontroversielle kamp». BBC kaller det et «avgjørende stadium i en juridisk tvist idretten aldri har sett maken til».

City ble i februar i fjor anklaget for 115 brudd på Premier Leagues økonomiske regler i perioden 2009 til 2018. Blant beskyldningene er at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler.

– Høringen starter snart, og forhåpentligvis er den raskt ferdig. Det er en uavhengig kommisjon som skal bestemme, og jeg ser fram til å få en avgjørelse, sa Guardiola på en pressekonferanse fredag.

Høringen er ventet å vare i ti uker, og ifølge blant andre The Times er en konklusjon ventet i starten av 2025.

– Ikke noe vi snakker om

I tillegg til de påståtte overrapporterte sponsorinntektene er City i tillegg anklaget for å ha gitt tidligere manager Roberto Mancini dobbel lønn i det skjulte. Andre punkter går ut på at City ikke har samarbeidet og vært et hinder i etterforskningen.

Skulle saken ende med fellelse, kan det føre til alvorlige straffereaksjoner. I verste fall kan Manchester City bli kastet ut av Premier League.

– Det er ikke noe vi snakker om (i garderoben). Jeg er glad for at det begynner, og det kommer til å bli snakket mye om. Vi får se. Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, understreker Guardiola.

Uttalelse fra klubben

Klubben som står med fire strake serietitler, har hele tiden bedyret sin uskyld.

– Manchester City er overrasket over anklagene om brudd på Premier League-regelverket, spesielt med tanke på det omfattende materialet som EPL har fått tilgang til, uttalte klubben da det ble kjent at den var under etterforskning.

– Klubben ønsker en uavhengig gransking velkommen, delvis for at den omfattende mengden uomtvistelig bevis som støtter klubben som blir vurdert, het det videre.

Vant ankesak i CAS

14. februar 2020 ble Manchester City knallhardt straffet for brudd på Det europeiske fotballforbundets (Uefa) regler om økonomisk fair play, og klubben ble utestengt fra europacupene i to år og fikk i tillegg en bot på 30 millioner euro.

City anket Uefas avgjørelse inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS), og fem måneder senere ble utestengelsen opphevet.

Uefa-president Aleksander Ceferin mener forbundet gjorde rett i å ekskludere Manchester City fra mesterligaen tilbake i 2020, til tross for at klubben vant fram med sin anke.

– Vi hadde ikke gjort det om vi ikke var sikre på at vi hadde rett. Noen ganger vinner du en sak du tror du skal tape, og andre ganger skjer det motsatte. Man må bare respektere avgjørelsen fra domstolen, men vi vet at vår avgjørelse var rett, sa Ceferin i et intervju i januar.









(©NTB)