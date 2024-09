Fire mål på 30 sekunder da VIF vendte til seier i serieåpningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Endelig var dagen her, da Elitehockeyligaen er tilbake. Ingenting er bedre å starte med en reprise av fjorårets åpningskamp for VIF, som også var foran et fullsatt Jordal hjemme mot Frisk Asker som de slo 4-1 i fjorårets åpning.

Og akkurat som i fjor scoret Frisk det første målet, da gjestene tok ledelsen etter under to minutters spill. Målet kom litt ut av ingenting, da Magnus Geheb slang en puck inn foran VIF-buret. Den traff Gabriel Koch, som holdt på å sette den i eget bur. Tobias Breivold reddet, men på returen sendte Christan Bye gjestene i ledelsen.

Frisk var også klart friskest i starten, og kunne scoret flere mål i den gode perioden i starten. Frisk kom to mot en da Breivold avverget, og Frsk fikk også en ny stor mulighet etter at pucken spratt i en VIF-spiler som på åpningsmålet, så etter halvspilt periode var det ikke ufortjent at Frisk ledet kampen.

Hør vår nye podkast om Oslohockey, «Strake Pucker», her:

Karterud med sesongens første

Vålerenga kriget seg litt inn igjen i kampen, uten å skape noen store sjanser, før kampens to første utvisninger kom. De kom begge til Vålerenga, som måtte spille to undertall på kort tid. Det gjorde at Frisk igjen fikk kontroll på kampen, selv om VIF klarte å ri unna begge undertallene uten baklengsmål.

Til tross for noen helt elleville sjanser fire minutter før periodeslutt, da «Tuben» igjen gjorde en god redning på skudd fra kloss hold fra Hampus Gustafsson etter bra pass fra Michael Haga. VIF holdt på å få sin egen mulighet som den på første målet, men pucken spratt feil vei. Dermed gikk lagene i garderoben på 0-1, etter en periode der Frisk var farligst foran mål, og VIF ikke hadde de største sjansene.

Ut i midtperioden var det Vålerenga som kom best i gang, med to tidligere muligheter for Jørgen Karterud. VIF fikk også et tidlig overtall, der de ikke scoret, men bare sekunder senere fikk Karterud sin tredje sjanse og da satt den i krysset etter en nydelig avslutning på pass fra Mathis Olimb og en god innsats fra nykommer Stian Kalterud Nystuen som fikk tak i pucken.

Les også: Gleder seg til hockeystarten: – Noe ekstra spesielt med utsolgt Jordal (+)

Sterkt VIF-press

Karterud og Vålerenga var ordentlig i dytten i starten av midtperioden, og like før halvveis var målscoreren på farten igjen. Han fant seg plass i droppsonen venstre for Frisk-keeper Mitch Gillam og fant nykommer Tim McGauley foran mål, men den tidligere VIF og MS-keeperen GIllam dro fram en fantastisk redning med spaken for å holde pucken ute.

Etter halvveis kom Frisk mer inn i det igjen, og gjestene fikk en stor mulighet da Tobias Henanger Fladeby dro seg inn og fikk avsluttet på Breivold som var ute med en fin beinparade. Mats Frøshaug kom først på returen, men ble såpass presset av en VIF-spiller at han ikke klarte å beholde kontrollen og dermed ble sjansen avverget.

I det store og det hele var kampforløpet veldig likt som forrige sesong, da Frisk startet best og Vålerenga tok over initiativet utover i kampen. Det er alltid litt småfarlig hver gang Frisk angriper, men VIF tok mer og mer over kommandoen på kampen. De første ti var knallbra, mens det var litt jevnere inn mot pausen.

Les også: Slik skal VIF i år ta det siste steget og vinne alt: – Ikke bare meg det står på (+)

To mål på 30 sekunder

For å gjøre kampen enda likere som den i fjor, gikk Vålerenga knallhardt ut i den tredje perioden og avgjorde i realiteten kampen i løpet av de første 30 sekundene. Først fikk Villiam Haag æren av å score sitt første VIF-mål etter at Mathis Olimb hadde sendt Frisk-back Mattias Bäckman langt ut i alt som er av pølseboder og det som verre er, før han fant Haag som putta den inn på bakerste stolpe.

15 sekunder etter den scoringa, satt den igjen for Vålerenga, og igjen var det etter glimrende enkeltmannsprestasjon. Denne gang var det den hjemvendte sønn og fjorårets Frisk-spiller Alexander Bonsaksen som skjøt, før VIF-kaptein Martin Røymark styrte pucken i mål på glimrende vis. Dermed hadde Vålerenga gått fra 1-1 til 3-1 i løpet av de første 30 sekundene av tredje periode.

Frisk fikk seg en særdeles heldig redusering bare tre-fire minutter senere, da Noah Jacobsen skjøt en puck på Anton Karlsson foran VIF-buret. Som i første periode fikk Frisk den spretten sin vei, og da ble pucken liggende på helt åpent mål, slik at det bare var for Marcus Erevik å skyve pucken inn i det åpne buret.

Les også: Vålerenga signerte poengmaskin fra Canada: – Hadde en god prat med Dostie (+)

To nye mål på 14 sekunder

Etter den heldige reduseringen fikk Frisk ordentlig blod på tann, og presset på for en utligning. Gjestene hadde flere gode redninger, men Tuben i buret var ordentlig på jobb. Vålerenga sto i mot det verste presset, før Michael Haga fikk to minutters utvisning for hekting. Det tok presset litt av VIF, og sendte de kongeblå tilbake i kontrollen.

Sekundet før utvisningen går ut får Vålerenga økt til 4-2 etter nok en strålende mål. Pontus Finstad kom alene med keeper, som reddet, men Finstad plukket opp igjen pucken bak mål. Han spilte pucken inn til Alexander Bonsaksen, som hadde hele roen og spilte den videre til Stian Nystuen som scoret. Veldig kaldt og rolig av Bonsaksen, som fikk seg nok en målgivende pasning.

15 sekunder senere kom den avgjørende scoringen, da Tommi Taimi fikk tid til å lade slegga fra like innenfor blålinjen. Den populære finnen lot seg ikke be to ganger, og smalt pucken inn lavt med et slagskudd som bare han kan. Dermed ble det til slutt en komfortabel seier igjen mot Frisk.

Tommi Taimi fastsatte sluttresultatet til 5-2, da Vålerenga slo Frisk i serieåpningen på Jordal fredag. (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Bonsaksen klar for Vålerenga-comeback: – Valgte å lytte til hjertet mitt (+)

Les flere saker om VIF hockey her

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 1

Vålerenga – Frisk Asker 5-2 (0-1, 1-0, 4-1)

Jordal Amfi, 5328 tilskuere

Mål: 1. periode: 0-1 (1.40) Christian Bye (Fladeby, Geheb).

2. periode: 1-1 (26.01) Jørgen Karterud (Olimb, Nystuen).

3. periode: 2-1 (40.14) Villiam Haag (Olimb, Lepaus), 3-1 (40.29) Martin Røymark (Bonsaksen, Nystuen), 3-2 (46.00) Marcus Erevik (Jacobsen, Geheb), 4-2 (54.20) Stian Nystuen (Bonsaksen, Finstad), 5-2 (54.44) Tommi Taimi (Finstad, Christiansen)

Skudd: 32-24 (9-13, 9-4, 14-8)

Utvisninger: Vålerenga 5x2, Frisk Asker 3x2.

Dommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen & Owe Lütchke.

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Mathias Arnkværn)

1. rekke: Anton Karlsson, Kalle Ekelund, Teemu Lepaus, Mathis Olimb, Villiam Haag.

2. rekke: Alexander Bonsaksen, Tommi Taimi, Martin Røymark, Tim McGauley, Stian Nystuen.

3. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Gabriel Koch, Jørgen Karterud, Pontus Finstad, Mikkel Christiansen.

4. rekke: Linus Rosdahl, Didrik Nøkleby Svendsen, Jørgen Myhre, Sebastian Johansen, Christian Torrisen.

---