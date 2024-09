Drømmeretur for Bonsaksen: – Dette er ypperste klasse i Europa

Jordal amfi (Dagsavisen): Vålerenga kom skeivt ut fra hoppkanten foran et smekkfullt Jordal amfi da sesongens første EHL-kamp ble spilt fredag kveld.

Gjestene Frisk Asker tok ledelsen før det var spilt to minutter, og etter en vaklende åpning på kampen spilte Vålerenga seg gradvis bedre, og vant til slutt med relativt komfortable 5–2.

For én spiller var kvelden litt ekstra spesiell. Dette var nemlig den første kampen til 37 år gamle Alexander Bonsaksen i VIF-drakt på ti år.

Den tidligere landslagsbacken har de to siste sesongen spilt for nettopp Frisk Asker. I dag entret han manesjen, mot gamleklubben, men for klubben han elsker – og har vokst opp i.

– Ekstremt deilig. Det er mange år siden jeg har kommet ut her som Vålerenga-spiller, og komme ut til en sånn ramme. Fullsatt, og tribunen er rød og blå – den ramma – det er spesielt for en som er vokst opp her, sier en oppspilt Bonsaksen til Dagsavisen.

– Kjente du litt ekstra på det før kamp i dag?

– Ja, eller nei. Først og fremst var jeg jævlig glad, og sånn godfølelse på grunn av ramma da. Vi er ikke bortskjemte med det i norsk ishockey. Det her er ypperste klasse i Europa den ramma som var her i dag, svarer mannen som har spilt i både finsk, svensk, og tysk hockey.

Han hadde selvfølgelig helt rett. Vålerenga klarte igjen å skape en flott ramme, og leverte samtidig på isen – etter hvert.

– Vi ser engstelige ut

For det starta vanskelig. Tidlig Frisk-ledelse gjorde allerede nervøse VIF-gutter enda mer usikre. Det peker både Bonsaksen, og trener Fredrik Andersson på.

– Jeg syns vi kommer ut dårlig i første. Vi ser engstelige ut. Kanskje vi kjenner litt på stundens alvor foran en fullsatt hall, men det syns jeg vi skal bli vant til. For jeg håper det ser sånn ut i sluttspillet, og i de store matcha gjennom sesongen, sier Bonsaksen.

– Vi kom ut med litt høy spenning, og fullsatt Jordal – det er klart mange kjenner på det. Så får de 0–1 med en gang. Det gjør jo at vi havner litt på hælene og blir litt passive i spillet, og flytter pucken sakte, i stedet for å spille pucken hurtigere og spille enklere, forklarer VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen.

Drepte kampen på 29 sekunder

0–1 sto seg til første pause, men i andre periode tok Vålerenga over, og utligna til 1–1. I tredje periode la VIF på til 2-1, og deretter 3–1 – i løpet av periodens første 29 sekunder.

– Vi har jo sinnssyk uttelling i starten av tredje, som dreper matchen. Det er litt tilfeldig – det er jo ikke normalt å ha sånn uttelling i starten av en periode, forklarer Bonsaksen.

Frisk blåste liv i kampen igjen fem, og et halvt minutt seinere. 3–2 sto seg til det gjensto drøyt fem minutter.

Da suste Pontus Finstad mot mål, skuddet ble stoppet av gjestenes målvakt Mitch Gillam, men Finstad plukka opp returen, tok med pucken rundt målet, og spilte opp til Bonsaksen, som så ut til å ha en fin mulighet til å score i returen. I stedet for dytta Bonsaksen pucken lekkert videre til debutant Stian Kalterud Nystuen, som ganske enkelt kunne sette inn sitt første VIF-mål i stedet for.

Det var noe ganske annet enn de høye skuldrene vi så innledningsvis i kampen.

Leverte varene

Bonsaksen endte kvelden med to målgivende, og pluss tre. Det blir likevel en parentes for hovedpersonen selv.

– Jeg driter egentlig i mine poeng. Vi tar tre poeng og innfrir foran et fullsatt Jordal, så det var en jævlig deilig seier, sier han.

Trener Fredrik Andersson er glad for de to nye tilvekstene som presenterte seg på en flott måte på 4-2-målet.

– Det er jo første matchen for sesongen for Stian Kalterud Nystuen, så han kommer til å bli bedre og bedre etter hvert som sesongen skrider fram, sier svensken, og følger deretter opp med noen ord om Bonsaksen:

– “Bonsa” betyr jo så mye mer enn bare det fine passet han gjør til målet. Det er jo det defensive, hvordan han er på benken, og i garderoben – alt sånt. En sånn type er utrolig viktig, forklarer han.

Det var likevel ingen av de to som sto høyest i kurs hos sjefen etter kampen.

– Jeg syns mange var bra i dag, men jeg syns kanskje at Karterud, og Pontus var de to beste i dag. Deres fart, og hvordan de slapp pucken – det var utrolig kult å se, forteller han.

– Det var ikke noe stikk til Frisk

I jubelscenene etter 4-2-målet oppsto det også en spesiell situasjon. Bonsaken, som akkurat hadde levert den målgivende pasningen, suste forbi målet til Frisk, og hamret i pleksiglasset foran de tilreisende Frisk-supporterne, og sendte tilsynelatende et lite jubelbrøl opp mot sine tidligere supportere.

– Ingen kjærlighet for tidligere supportere, og spillere?

– Nei, hockey er hockey. Vi er kompiser utenfor, men ikke på isen. Sånn er livet, svarer Bonsaksen.

– For du dro jo på litt i feiringa foran Frisk-fansen der?

– Det var ikke noe stikke til de, det var bare at jeg var jævlig glad, og var der. Jeg er for gammel til å stoppe, det var mer det, ler han.

Slapp til for enkelt

Til tross for 5-2, og en tilsynelatende perfekt start på sesongen var både Andersson og Bonsaksen klare på at det de leverte defensivt var alt for svakt. De hadde også et poeng.

For selv om angrepene til Frisk kom stadig sjeldnere utover i kampen, ble det farlig nesten hver eneste gang.

– Alt i alt er vi det beste laget, men du ser jo hva vi sliter med. Vi slipper til for mange store sjanser. For store glipp i egen sone foran “Tuben” – som har matchavgjørende redninger. De orker ikke like mye etter hvert, men det er ingen grunn til at vi skal slippe til så store sjanser. Det er noe vi må jobbe med. Vi vinner ikke noe sluttspillmatch hvis vi slipper til så mye sjanser.

Treneren deler oppfatningen.

– Forsvarsspillet er jeg ikke fornøyd med i de første to periodene, sier Andersson, og legger til:

– De kommer på overganger. Vi mister pucken tidlig i angrepene, og da blir man sårbar. Det blir vanskelig å forsvare. Det må vi ta med oss, og lære oss at vi må spille på et annen måte.

Vålerengas neste kamp spilles borte mot Narvik på torsdag.