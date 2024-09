– En veldig skuffende landskamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det norske laget hadde to avslutninger i målstolpene. Felix Horn Myhre traff tverrliggeren etter en drøy halvtime i sin debutkamp, mens Erling Braut Haaland styrte et nesten ferdigscoret innlegg fra Antonio Nusa i stolpen etter 54 minutter.

– En ny skuffende landskamp for Ståle Solbakkens Norge. Det var altfor lite tempo i ball og bevegelsene. En stor, stor skuffelse i en landskamp Norge var store favoritter i, var TV 2-ekspert Jesper Mathisens umiddelbare dom etter ett poeng i Almaty.

Ellers feilet Norge i siste pasning eller selve avslutningen, etter veldig mye godt spill mot et hjemmelag som selv nesten ikke skapte noe som helst.

Mot slutten kom Kasakhstan til noen muligheter mot et frustrert norsk lag, men hjemmeseier ville vært blodig urettferdig.

Ståle Solbakkens lag setter seg på flyet for en over 11 timer lang hjemreise med bare ett poeng i bagasjen, og det er blitt enda viktigere å få et godt resultat når gruppas antatt beste lag Østerrike kommer til Ullevaal mandag.

Motvind

Kasakhstan vant myntkastet og valgte å bytte side. Norge måtte dermed spille første omgang i til dels betydelig motvind, men det hindret ikke at laget dominerte stort.

Felix Horn Myhre fikk ta avspark i sin debutkamp på landslaget, og han var påskrudd fra første spark i forsøket på å revansjere Branns 0-3-tap på samme bane åtte dager tidligere. Nusa og Martin Ødegaard skapte stadig ubalanse i Kasakhstans bakre rekker, og Norge kom til en tett strøm med halvsjanser, men ingen store før det var spilt nesten en halvtime.

I det 29. minutt utfordret Nusa og spilte fram Myhre, som tok med seg ballen og la inn. Haaland var noen centimeter fra å få foten på ballen inne foran mål.

Snaut tre minutter senere var Myhre veldig nær scoring i debutkampen. Alexander Sørloth fikk det for trangt for egen avslutning, men sentret til den bedre plasserte lagkameraten, som så skuddet treffe tverrliggeren og sprette over.

Lang tå

I det 33. minutt kom den tredje store sjansen da Myhre og Haaland slo flere pasninger til hverandre på en norsk kontring før Myhre nesten serverte Nusa på åpent mål. En lang kasakhstansk tå gjorde at ballen ble for lang for venstrekanten.

Kasakhstan satset hardt på kontringer, men skapte nesten ingenting. Eneste skumle øyeblikk kom da spissen Abat Alimbetov skrudde på turboen fra dypt på egen halvdel og raidet mot et norsk forsvar som måtte spurte hjem. David Møller Wolfe blokkerte avslutningen hans.

I det 39. minutt stjal Nusa ballen fra en motspiller og gikk i bakken inne i 16-meteren i duell med Marat Bystrov, men verken dommer Allard Lindhout eller hans nederlandske landsmenn i VAR-rommet reagerte.

Etter første omgang hadde Norge 65-35 i ballbesittelse, 31-7 i farlige angrep, 11-2 i avslutninger og 5-1 i hjørnespark.

Giftigere

– Vi har bra kontroll. Vi må bare være enda giftigere på det siste vi gjør, slå innlegg når vi skal og være nøyere på den siste pasningen. Vi har pratet om å skape rom for hverandre mye mer, sa Solbakken-assistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Nusa leverte kampens første avslutning på mål tidlig i den andre omgangen, men hjemmelagets hvitkledde keeper Igor Sjatskij hadde full kontroll. Det hadde han ikke da Nusa noen minutter senere serverte Haaland, som fra kort hold skjøt i stolpen.

Ødegaard kom til flere skuddforsøk som ble blokkert, og han tok også imot mye juling fra hjemmespillere som pådro seg flere gule kort for behandlingen av den norske kapteinen.

I det 79. minutt skapte Ødegaard en ny sjanse for Haaland, som ikke fikk avsluttet. Han slo i stedet over til Nusa, men det harde volleyskuddet ble blokkert.

Solbakken gjorde tre bytter og satte blant annet inn Jørgen Strand Larsen. Mot slutten fikk også Sindre Walle Egeli sin debut, men ingen av dem greide å vippe kampen Norges vei. Dermed var det et frustrert norsk lag som vendte nesen hjemover.