Felix Horn Myhre på sin debutreise: - Ullern og VIF var viktige steg

Det er neppe mange nordmenn som tar flyturen Oslo – Almaty – Oslo to ganger i løpet av en uke, men 25-åringen fra Ullern får den fornøyelsen.

I forrige uke var han på tur med Brann, tapte 0–3 for Astana etter å ha ledet 2–0 fra hjemmekampen og ble slått ut av Europa.

Onsdag satte han seg på flyet sammen med A-landslaget for å møte Kasakhstan i byen som tidligere var mest kjent for rekordarenaen på skøyter, Medeo-banen.

Kan få sin debut

– Det er en lang tur! Men vi reiste tilbake på natta og jeg sov det meste av turen, sier Felx Horn Myhre til Dagsavisen før reise nummer to.

Charterflyet Norges Fotballforbund måtte sette opp har en prislapp på 3,7 millioner. Det er tidenes dyreste bortelandskamp for et A-landslag. Krigen mellom Russland og Ukraina gjør flyreisen lengre.

Nå er lagkameratene i Brann byttet ut med landslagsspillere fra hele Europa, han er på sin første tur med A-landslaget, han kan få sin debut mot enten Kasakhstan fredag eller mot Østerrike på Ullevaal mandag.

– Jeg hadde en drøm om det, men ja, jeg ble litt overrasket da uttaket kom. Men veldig gledelig selvfølgelig, sier han.

Herrelandslaget i fotball Felix Horn Myhre møtte Dagsavisen på spillerhotellet på Storo. (Terje Pedersen/NTB)

Gamle kjente

Og han føler seg ikke helt blank i denne gjengen. Han debuterte på U21-landslaget tilbake i 2018 og på samlingene der har han møtt mange av dages landslagsspillere.

Men dette er et nytt steg. Og en merkestein på den lange veien fra barnefotballen i Ullern til han gikk til Vålerenga som 17-åring i 2017 og spilte 63 kamper for VIF.

– I ettertid ble den overgangen kanskje litt for brå for meg. Jeg slet første året i Vålerenga med både sykdom og skader og hadde litt vansker med å tilpasse meg. Det gikk seg til, men jeg følte at jeg aldri ble stabilt god der. Men VIF-erfaringen var viktig for min egen utvikling, sier han i dag.

I VIF spilte han på begge backplassene og på midtbanen, men det er som indreløper i Brann han er nå tatt ut å landslaget.

– Ja, jeg har fått en litt mer offensiv rolle nå og det trives jeg veldig godt med. Jeg ønsker meg flere målpoeng, sier han.

– Hvor viktig var starten din i Ullern?

– Den var helt avgjørende. Jeg fikk veldig mye tillit og fikk muligheten til å utvikle meg under dyktige trenere. Jeg begynte å kjøre på skikkelig da jeg var 13–14 år, jeg fikk ekstra treningsøkter, alt ble tilrettelagt, jeg kunne trene før skolen, etter skolen, jeg kunne trene med juniorlaget eller A-aget. Det er ingen fasit på hvordan man blir god, men dette har fungert for meg, sier han.

Nedrykk ga en ny start

Problemene i VIF ledet til klubbytte til Brann i 2021 og det endte med nedrykk. Men turen ned i OBOS-ligaen hjalp både Felix og Brann. Kanskje den samme effekten Vålerega opplever nå.

– Jeg fikk en ny start der etter nedrykket. Vi fikk kjenne på mestringsfølelsen igjen, vi fikk vende oss til å vinne, vi spilte morsom fotball og scoret mange mål. Det er noe med hvilken selvtillit det gir. Vi tok med oss flytsonen etter opprykket, både gjennom preaseason og i sesongstarten året etter. Jeg vil tro noen av VIF-spillerne kjenner på det nå, det går jo veldig bra med dem, sier han.

Ingen av dagens VIF-spillere er på det norske A-landslaget, men fra VIF-tida blir han nå gjenforent med Aron Dønnum, som kommer til samlingen som fersk spiller i Toulouse i Frankrike.

– Ja, det er morsomt å møte gamle kompiser igjen. Fotballen fører en mange steder, avslutter Felix Horn Myhre.

FAKTA

Norges kamper i Nations League denne høsten:

Fredag 6. 9, 16.00: Kasakhstan – Norge

Mandag 9.9, 20.45: Norge – Østerrike

Torsdag 10.10, 20.45: Norge – Slovenia

Søndag 13.10, 20.45: Østerrike – Norge

Torsdag 14.11, 20.45: Slovenia – Norge

Søndag 17. 11, 18.00: Norge – Kasakhstan.





