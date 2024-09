Solbakken på vei ut. Hvem skal trene Haalands Norge?

Da det nærmet seg slutten av mandagens pressekonferanse på Ullevaal stadion, slapp han nyheten om at han mest sannsynlig gir seg som landslagssjef for Norge etter at VM i 2026 er ferdig, uavhengig av norsk deltakelse eller ikke. Han modererte seg litt og sa at valget ikke var definitivt. Men det vil overraske hvis det ikke skulle være det. For den viktigste årsaken har han slitt med lenge: Solbakken trives ikke med bare en håndfull kamper i året. Han vil helst ha tre kamper i uka.

Og da han fortalte at han hadde fått lukrative jobbtilbud fra Topp 5-ligaer i Europa klarte han ikke å skjlule hvor fristende dette hadde vært. Men han gikk ikke i dialog med noen av tilbudsgiverne fordi han har den kontrakten han har med Norges Fotballforbund. Og den varer til over VM i 2026 i USA, Canada og Mexico.

Hvis Norge ikke skulle komme til det neste VM heller, som i verste fall kan være avklart neste år, må Lise Klaveness ut på trenerjakt. Selv om fotball-VM i 2026 er utvidet til 48 land, er nåløyet fra Europa fortsatt trangt. Kun 16 europeiske nasjoner skal med. Norge klarte ikke å kvalifisere seg til et EM-sluttspill med 24 lag i år.

Det var åpenbart ikke planlagt internt at Solbakken skulle snakke om sin egen, mulige avgang. Han er heldigvis typen som kan ta opp temaer ganske spontant. Men han burde vite at han satte i gang en ny debatt som kan skape en sterk, intern diskusjon norsk fotball: Hvem skal trene Norges A-landslag for menn? Det er i hvert fall to mann som vil ha sin oppfatning av det, i kraft av sine prestasjoner og status: Kapteinene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Dette kommer i det Solbakken endelig får samlet spillerne sine til tellende kamper igjen, de første siden forrige vinter. Bortekampen mot Kasakhstan fredag koster 3,7 millioner bare i flyutgifter, så kommer Østerrike til Ullevaal mandag. Selve VM-kvalifiseringen er ikke trukket ennå.

Solbakken avfeide at det skulle ha noen effekt overfor spillergruppa at han varsler sin avgang såpass tydelig. Det er det neppe forsket på. Men spørsmålet er berettiget. Gjør det noe med hans egen og spillernes innstilling? Vi har ikke svaret, men det vi har sett er at spillets påvirkning av utenforliggende detaljer kan ha en forbløffende effekt. Første svar får vi fra Astana i Kasakhstan fredag ettermiddag.





