NFF punger ut 3,7 millioner for Kasakhstan-reise: – Ikke ideelt

NFF betaler 3,7 millioner kroner for selve flyreisen til Kasakhstan, opplyser forbundet til NTB. Da er ikke øvrige kostnader som hotell medregnet.

Den kasakhstanske byen Almaty ligger nær grensen til Kina og Kirgisistan. NFF har sørget for et romsligere fly med mer komfort på den seige reisen. Reisetiden vil være på opp mot ti timer.

– Det er en den lengste reisen vi har hatt med landslaget på over ti år, med god margin, skriver Kai-Erik Arstad i en epost til NTB.

Arstad er økonomidirektør og assisterende generalsekretær i NFF.

– Med tanke på at dette er toppidrettsutøvere som skal ut i konkurranse, vil reisebelastningen uansett bli ekstrem. Vi er nødt til å gjøre belastningen så liten som mulig, slik at spillerne er godt forberedt til kampen i Kasakhstan og også best mulig forberedt til kampen på Ullevaal. Vi møter Østerrike kun tre dager etter at vi setter oss på flyet i Almaty for hjemreise, skriver Arstad.

– Dyrt

Prisene på charterfly har økt kraftig etter koronapandemien. Flyet til det norske laget må også mellomlande for å fylle drivstoff begge veier, og det er med på å øke kostnaden.

– Å chartre et fly over en slik distanse er dyrt, nærmere 4 millioner kroner. NFF har sett oss nødt til å oppgradere flystandarden, slik at spillerne får gode seter og så god restitusjon og søvn som mulig, skriver Arstad.

Etter avreise onsdag venter kamp fredag kveld. Mandag kommer Østerrike til Ullevaal stadion.

– Det er ikke ideelt, men det er det det er, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.

– Gjort alt vi kan

– Det er gjort veldig bra forarbeid av støtteapparatet. Are Hokstad (koordinator) har brukt veldig mye tid på det der. Vi har fått noen ekstra ressurser for at spillerne skal få best mulig hvile i det flyet, fortsetter landslagssjefen.

Nasjonsligaen kan gi en ekstra vei til VM i 2026 om det ikke går veien i selve kvalifiseringen. Det starter fredag kveld.

– Det er en utfordring, men vi har i hvert fall gjort alt vi kan, sier Solbakken.





























