Nusa sammenlignes med Neymar etter drømmestarten: – Har gitt dem beskjed

Den 19 år gamle driblevingen fra Langhus fikk i sommer gjennomført sin drømmeovergang til RB Leipzig, et halvt år etter at et skifte til Brentford i Premier League gikk i vasken på grunn av en mislykket legesjekk.

Og Nusa har glitret fra start i 1. Bundesliga. Han hadde vært på banen i fem minutter i debuten mot Bochum da han sendte ballen i mål med et godt volleyskudd. Scoringen ble kampens eneste, og matchvinner Nusa kunne juble foran hjemmesupporterne.

Så langt er det blitt 65 minutter på banen fordelt på tre innhopp for Nusa. Han slo målgivende pasning til Loïs Opendas vinnermål mot Leverkusen i helgen, og i cupkampen mot Rot Weiss-Essen rakk han også å score.

– Det hjelper å komme i gang og score. Det har vært veldig fint for meg med tanke på å komme inn i en ny gruppe, at man får vist seg fram på banen. Det har jeg fått gjort i tre kamper. Vi har vunnet også, så det har vært en fin start, sier den ydmyke tenåringen til NTB.

Ingen ny Neymar

Gjennom året har storaviser som The Guardian og New York Times kalt ham «Den norske Neymar» eller andre navn som kobler ham til den brasilianske superstjernen. Nå har også tyske medier og Bundesliga kastet seg på, men Nusa selv vil helst dysse ned den sammenligningen.

– Jeg har gitt dem (tyske journalister) beskjed om at jeg ikke vil bli sammenlignet med Neymar, sier Nusa og utdyper:

– Det er ikke noe galt i det, men jeg føler det gir litt feil inntrykk. Jeg prøver ikke å være ham. Han har vært en rollemodell og er en fantastisk spiller, men jeg prøver alltid å være meg selv. Jeg kommer til å fortsette å si det samme.

Drømmen går i oppfyllelse

Først og fremst ønsker Nusa å etablere seg i sin nye klubb, fortsette den fine starten og få mer spilletid. En stor gulrot er også Champions League, der Leipzig skal møte Atlético Madrid, Juventus og Liverpool i løpet av fem uker.

– Det er jo svært. Jeg er 19 år, så det føles fortsatt som en drøm å kunne spille i Champions League mot alle disse topplagene. Men samtidig er det nå en realitet. Så jeg må være skjerpet, og jeg skal ta det som vanlige kamper. Men det blir ekstremt gøy. Jeg kjenner på at det er litt ekstra.

Etter en del skadeproblematikk og utfordringer med ryggen under Brugge-perioden har Nusa nå fått være helt skadefri en periode. Det er også godt nytt for Norges landslag.

– Det har vært helt bra over lang tid nå. Og det har vært deilig, medgir han.

Roses av kollega

Landslags- og Mainz-stopper Andreas Hanche-Olsen har gått samme vei som Nusa, fra Stabæk via Belgia til Bundesliga. Han er ikke overrasket over pangstarten Leipzig-vingen har hatt.

– Jeg så den komme, egentlig. Jeg synes det er en overgang som passer både ham og Leipzig veldig, veldig bra. Han er allerede en sinnssyk fotballspiller som har et stort potensial i tillegg, sier Hanche-Olsen til NTB.

Han legger til:

– Så er det litt annerledes når du kommer fra Belgia til Tyskland. Det er større, og det er mer trykk og forventninger. Men jeg vet at han har nivået inne. Det kommer han til å vise uke etter uke når han får spille mer. Han kommer til å ta store steg og herje etter hvert.