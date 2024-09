Henriette Jæger seiret i Zürich

Løpet hadde riktig nok ikke Diamond League-status, og Jæger hadde både best personlig rekord og best årsbeste tid av de åtte løperne på startstrek. Seieren kom derfor ikke overraskende. Susanne Gogl-Walli fra Østerrike ble nummer to med 50,60, mens 52,10 ga 3.-plass for Anastazja Kus fra Polen.

Jæger har hatt en sterk sesong. I løpet av sesongen har hun satt personlig rekord på distansen med 49,85. Det skjedde i sveitsiske La chaux-de-Fond 14. juli. I OL-finalen 9. august ble hun nummer åtte med tiden 49,96.

I Diamond League-stevnet i polske Chorzów 25. august ble det 6.-plass med 50,33.

