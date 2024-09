Warholm knust av Duplantis på 100 meteren: – Det er forferdelig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Duellen har vært i emning siden i fjor sommer, da et klipp med de to som diskuterer en mulig 100-meterduell ble lagt ut i sosiale medier.

Onsdag ble det en realitet under et showarrangement dagen før Diamond League-stevnet i Zürich, og stavstjernen Duplantis stakk av med seieren. Han løp inn på tiden 10,37 og kunne juble for seier. Warholm fikk opp 10,47.

– Jeg er fyrt opp, sa Duplantis.

De begge skal torsdag konkurrere i DL-stevnet i Zürich. Warholm løper 400 meter hekk, mens Duplantis skal forsøke å forbedre sin egen verdensrekord i stav. Som taper av onsdagens duell må Warholm ha på seg svensk drakt under sitt løp.

– Jeg må gi kred til ham. Han slo meg rett som det var. Det var et bra løp, og gratulerer til ham, sa Warholm før han fikk overrakt den svenske drakten.

– Faen, faen, faen, lød det fra den norske stjernen.

– Det er forferdelig å måtte bruke den svenske drakten, sa Warholm til NRK.

Duplantis har i forkant av duellen trent sprint med amerikaneren Fred Kerley, som blant annet vant VM-gull på 100 meter i 2022. Det holdt mot Warholm, som før duellen hadde fått tips av verdensrekordholder Usain Bolt.

Les også: Warholm avslørte Bolt-beskjed før stjerneduellen