McNulty vant sekundstrid i Vuelta-åpningen

UAE-rytteren satte inn støtet på tampen og syklet over målstreken to sekunder foran tsjekkiske Mathias Vacek. Wout Van Aert blandet seg også inn i seierskampen, men han kom akkurat for sent og måtte ta til takke med tredjeplass.

McNulty ble nummer fem på tempoen i Paris-OL nylig. På fellesstarten ble det 24.-plass.

Sven Erik Bystrøm (FDJ) og Torstein Træen (Bahrain Victorious) er norske deltakere i årets utgave av Vueltaen, som er sesongens siste Grand Tour.

Verken Tadej Pogacar eller Jonas Vingegaard stiller der. Regjerende mester Sepp Kuss er en av kandidatene. Hans Visma-lag har gjort det klart at de skal satse på ham også i år.

Han kommer trolig til å få hard konkurranse av Primoz Roglic (Red Bull Bora). Roglic har vunnet Vueltaen sammenlagt tre ganger.

Søndag skal rytterne gjennom en 194 kilometer lang fjelletappe fra Cascais til Ourem. Også det skjer i Portugal.

Les også: Sykkelstjerne avslører: Stiller til start i Vueltaen med smerter