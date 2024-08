Sykkelstjerne avslører: Stiller til start i Vueltaen med smerter

Roglic veltet på den 12. etappen i Frankrike og måtte bryte sesongens store høydepunkt som følge av skadene han pådro seg. Han sliter åpenbart fortsatt med ettervirkningene.

– Jeg kjenner definitivt fortsatt på det, spesielt i ryggen. Jeg trenger litt tid for å komme meg helt, uttaler Roglic til Cyclingnews.

Undersøkelser i etterkant av Tour de France viste at den slovenske stjernen hadde brukket en ryggvirvel.

– For hver uke som går føler jeg meg litt bedre, men det er ikke noe som blir bra over natten eller på tre uker. Det tar tid. Men jeg er sikker på at jeg er god nok til å kjøre Vueltaen. Det er derfor jeg er her, sier Roglic.

Verken Tadej Pogacar eller danske Jonas Vingegaard er med i sesongens tredje Grand Tour-ritt som starter lørdag. Seierskampen er dermed ganske åpen.

– Jeg har ikke kjørt noe løp siden Touren, så jeg må se hvordan det går og hvordan smertene vil påvirke rytmen min i løpet. Men jeg er optimist, og for hver dag som går blir det bedre, sier Bora-syklist Roglic.

Han har gode minner fra Vueltaen, som han vant tre år på rad fra 2019 til 2021. I 2023 ble han nummer tre bak lagkameratene Sepp Kuss og Jonas Vingegaard.

