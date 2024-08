Håndballjentene vant OL-gull – valset over Frankrike med 29-21

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De regjerende olympiske mesterne og verdensmesterne Frankrike hadde publikum i ryggen og kom godt ut av startblokkene, men Norge kjempet dem ut av stilen og kunne bryte ut i jubel og tårer om hverandre.

Gullet kommer tolv år etter det forrige. Kun Katrine Lunde og Camilla Herrem hadde vært med på det før i den norske troppen.

Etter å ha ligget under 1-4 ledet Norge 15-13 til pause. Det ble til en seksmålsledelse 18 minutter før slutt. Vertene prøvde en desperat sluttspurt, men kom seg aldri i nærheten.

Henny Reistad, som innledet OL på sidelinjen med en skade, spilte seg stort opp og sørget for flere lekre mål på egen hånd. Hun ble toppscorer med 8 mål.

Finalen var Oftedals siste landskamp. Hun har varslet en pause og sannsynligvis karriereslutt. 32-åringen ga seg i Györ tidligere i år med en Champions League-tittel. Sammen med Mørk debuterte de på landslaget for 14 år siden. De har vunnet «alt», men ikke OL-gull. Før nå.

Over 26.000 tilskuere laget et enormt leven i den spesialbygde hallen som vanligvis huser fotballaget Lille.

Gullet var Norges tredje i OL-historien, og det var Thorir Hergeirssons 16. medalje med Norge etter han tok over i 2009.

– Hun har vært fantastisk

Mørk og Oftedal var aktive i den første omgangen og viste hvor mye de ønsket dette gullet.

Lunde fortsatte i sitt gode spor og hadde en redningsprosent på 40 halvveis ut i 1. omgang.

Oftedal var «overalt» i første omgang.

– Hun har vært fantastisk så langt. Lager sjumetere, lager mål og styrer spill, sa Discoverys ekspertkommentator Ole Gustav Gjekstad om Oftedal i pausen.

To minutter før pause kom Norge foran for første gang i kampen, og ledelsen var på to mål (15-13) da lagene gikk i garderoben.

Lunde historisk

Etter hvilen fortsatte Lunde sitt gode spill og kriget redningsprosenten sin opp mot 40. Før finalen hadde hun tatt over 40 prosent av samtlige avslutninger hun hadde fått på seg i mesterskapet.

Reistad og Norge ledet med sju mål da det gjensto ti minutter, og da var mye gjort.

Lunde vant sitt tredje gull og ble med det Norges første kvinnelige utøver til å vinne tre gull i et sommer-OL.

Danmark vant bronse i turneringen etter 30-25-seier over Sverige tidligere lørdag.

