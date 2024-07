Røde kort og ti overtidsminutter da Brann sikret poeng i Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utligningen kom i et åpent mål i det 94. minutt. Heggebø fikk ballen etter et strålende forarbeid av Magnus Warming.

Like før hadde Henrik Meister stanget Sarpsborg opp i 1-0 på et presist innlegg. Det var dansken femte mål på sine to siste seriekamper, men denne gangen holdt det ikke til seier.

Etter 1-1-målet kom både Meister, Daniel Job og Jo Inge Berget til enorme Sarpsborg-muligheter fra kloss hold.

Det lugger litt for Brann om dagen. Tabelltoeren har ikke tatt en trepoenger siden 1. juni. Siden er det blitt tre uavgjort og et stortap for serieleder Bodø/Glimt.

Sarpsborg hadde et solid trykk før pause. Da ble gjestene reddet av en god Mathias Dyngeland i Brann-målet.

Branns neste oppgjør spilles i Nederland torsdag. Da venter Go Ahead Eagles som motstander i kvalifiseringen til conferenceligaen, og returkampen spilles i Bergen en uke senere.

I Eliteserien skal ikke Brann i aksjon før bortemøtet med Strømsgodset 4. august. Sarpsborg skal bryne seg på Lillestrøm på Åråsen 28. juli.

Les også: Begge kantspillerne scoret da Bodø/Glimt slo tilbake mot Odd