Innbytter Strand sikret VIF-seier fem minutter på overtid: – Deilig

Petter Strand hadde kun vært på banen noen få minutter, men like før det sto 96 minutter på klokka hamret han inn vinnermålet for Vålerenga etter å ha sett laget slite i store deler av kampen fra benken i Kristiansand.

Da kokte det blant Vålerenga-supporterne bak Start-målet.

– Det er deilig. Fantastisk støtte fra de bak her. Det var deilig både for oss at vi tok seieren og at vi kunne gi dem en god avslutning på dagen, sier Strand til TV 2 og snur seg mot VIF-fansen i bortesvingen.

– Jeg tror det er årets deiligste seier, sier Henrik Bjørdal til rettighetshaveren. Han scoret Vålerengas første et drøyt kvarter før fulltid.

De tok sommerpause på tabelltopp. Men mot et kriserammet Start ble Vålerenga hardt presset, og hjemmelaget tok ledelsen i andre omgang. Deni Dashaev fikk mye rom på VIFs halvdel og prikket inn kampens første scoring etter 61 minutter.

Lite stemte for VIF. Blant annet hadde Daniel Håkans brent en kjempesjanse på åpent mål tidlig i andre omgang. Trener Geir Bakke tok grep fra benken, og inn kom debutantene Muamer Brajanac og Carl Lange, i tillegg til Filip Thorvaldsen og Simen Juklerød.

Og det tok ikke lang tid før innbytterne satte preg på matchen. Trioen satte i gang kontringen som resulterte i Bjørdals utligning. Brajanac fant Thorvaldsen, som igjen spilte ut til Juklerød på overlap på venstresiden. VIF-spillere stormet inn foran målet, og Bjørdal kom seg først på ballen og skled Juklerøds innlegg i mål etter 75 minutter.

Deretter kriget Strand inn vinnermålet langt inn i overtiden, og VIF beholder grepet på tabelltoppen i Obosligaen.