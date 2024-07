Lyn ga Bastionen pangstart etter ferien: – Fy fader, det var deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

BISLETT STADION (Dagsavisen): Endelig rullet Obosligaballen igjen etter en måneds ferie, og forholdene var virkelig lagt til rette både for spillere og fans i solskinnet i hovedstaden. Og det utnyttet Lyn seg av, som til tider vartet opp med festfotball på egen matte mot Åsane.

Til slutt endte det 3-1, selv om Lyn kunne scoret både fem, seks og sju. Med sine 21 poeng er det nå bare to opp til kvalikplass og åtte til direkte opprykk for laget som har rykket opp to år på rad.

– Fy fader, det var deilig. Det var mye fint spill og et konge resultat. Alt klaffet, rett og slett, sier kaptein William Sælid Sell til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi er veldig på fra start og skyter ut av blokka. Vi gir de ikke noe særlig sjanse egentlig, og er best gjennom hele oppgjøret. Vi vinner veldig fortjent. Vi har jo masse sjanser til å score flere også, sier han.

Les flere saker om Lyn her

– Pangstart

– Var man usikre på hvor man var før denne kampen?

– Egentlig ikke. Vi trente bra forrige uke og var gode mot Moss i en treningskamp der vi fikk gode svar. Jeg er veldig fornøyd med denne kampen og. De fleste gjør en veldig bra kamp. Det er kollektivet som treffer bra og jeg synes det er vanskelig å trekke frem en eller flere, sier kapteinen solidarisk.

Jacob Hanstad var toneangivende med scoring og flere gode involveringer. Han var smørblid etter kampen.

– Det var deilig å komme ut i 100 med en pangstart. Det var tungt å spille i varmen, men det var det for alle. Men vi takler det bra som et lag, sier han.

– Vi har en utrolig mentalitet og en herlig laginnsats. Vi har bygget på de tidligere resultatene og var veldig gode i dag. Vi backer hverandre hele kampen og setter en høy standard. Alle må være på, noe vi viser i dag, forteller Hanstad som Dagsavisen kåret til banens beste.

Les også: Lyn slo tilbake med seier i første kamp etter ferien – dette er Lyn-børsen (+)

Smørblid Halvorsen

En smørblid Jan Halvor Halvorsen var meget fornøyd etter høstsesongens første 90 minutter.

– Ja, dette var solid, sterkt og underholdende. I tillegg er vi tette bakover og skaper masse sjanser. Dette var ordentlig bra, sier han og smiler.

Lyn-treneren, som nærmer seg ny kontrakt med klubben, sier at han fikk svarene han håpet på.

– I garderoben etter kampen snakket vi om at vi har vist gjennom hele forrige uke at vi er i god rute. Det har vært stabile prestasjoner hele tiden. Det var faktisk litt utur at vi ikke scoret tre mål til, sier han og fortsetter:

– Vi er tilbake der vi har vært hele tiden. Spillestilen sitter bra offensivt og defensivt, og vi er vanskelige å spille mot. Vi er gjerrige bakover og skaper mye, sier Halvorsen fornøyd.

Les også: Lyn nær enighet med Halvorsen om ny kontrakt: – Ingen klubb jeg heller vil være i (+)

Vakker første scoring

Det ble en fartsfylt og målrik 1. omgang på Bislett lørdag. Etter et rolig første kvarter kom det et skremmeskudd fra Julius Skaug da han ladet kanonen fra 16 meter, men Simen Lillevik vartet opp med en utsøkt redning på skuddet som hadde retning krysset.

Skuddet var bare et forvarsel på hva som skulle komme. Tre minutter senere tok nemlig Lyn ledelsen etter en kontring. Jacob Hanstad forserte fremover i banen og spilte ut høyre til en fremadstormende Skaug. Han åpnet øynene og så Herman Solberg Nilsen på bakerste stolpe. Backen dro lekkert av to spillere før han banket ballen i nærmeste. 1-0 i sommervarmen!

Ledelsen holdt seg i bare fem minutter. Erling Myklebust kom helt mutters alene med Alexander Pedersen og dro av keeperen, men ble løpt opp av Daniel Schneider. Myklebust var dog heldig og fikk ballen tilbake i beina og satte ballen i mål fra fem meter. I forkant av målet var nok Myklebust i en marginal offside, men det er som alle vet ikke VAR i Obosligaen.

Les også: Avbrøt Køben-studiene og flytta hjem til Lyn: – Det kribla for mye i beina (+)

Offside og mål andre veien

Åsane trodde de hadde snudd kampen etter 28 minutter da Kristoffer Barmen raget høyest i boks og headet ballen i mål, men den tidligere Brann-spilleren ble vinket av for offside.

Bare fire minutter etter fikk Lyn straffe da Anders Bjørntvedt Olsen ble lagt i bakken på ti meter.

Samme mann tok straffen selv og ekspederte den knallhardt i mål. Lillevik gikk samme vei, men straffen var så godt plassert at den sang i nettet til sitt sjette mål for sesongen. 2-1 var også stillingen til pause.

– Vi så at de hang litt i tauene inn til pause, men det var veldig, veldig varmt. Vi snakket om å holde trykket oppe i 2. omgang, for vi var gode i 1. omgang, sier Sell.

Les også: Mykkeltvedt med mål og målgivende da Loket åpnet høstsesongen med seier (+)

Akrobatisk scoring og store sjanser

2-1 ble til 3-1 bare to minutter ut i 2. omgang. Lyn fikk to cornere på rad, og på den andre skulle det bli mål. Ballen ble slått på bakre stolpe, der Bjørntvedt Olsen raget høyest. Han headet ballen tilbake i boks og fant Hanstad på fem-seks meter, som vartet opp med et akrobatisk saksespark der ballen til slutt spratt i mål til 3-1.

– Det målet til Jacob hjalp veldig, det er klart. Det tar vekk den verste brodden fra presset deres og luften går litt ut av dem, sier kaptein Sell

– Jeg ser at Anders header tilbake. Så prøver Daniel å ta ballen, men jeg sier «la den gå». Så lukker jeg øynene og ser den gå i mål. Jeg scorer jo ikke så ofte, så det var ekstra deilig, sier Hanstad om det akrobatiske målet.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre etter 3-1-målet og hadde to store sjanser til før timen var spilt. Først slo Hanstad inn og fant Skaug på to meter, men han timet headingen akkurat litt for dårlig og headet utenfor. Så kom Hanstad på 15 meter og skulle plassere ballen i lengste, men la den rett på keeper.

Ti minutter senere var det smått utrolig at ikke Åsane scoret. Et innlegg fra høyre traff Mats Thorsnes, men ballen gikk like utenfor. Med kvarteret igjen var Lyn nære sitt fjerde da Salim Laghzaoui fant Mathias Johansen. Spissen var alene med Lillevik, men klarte ikke overliste målvakten med sitt lobb-forsøk.

Les også: Dette er Lyn og Oslolagenes planer for sommerens overgangsvindu (+)

Gamleklubben neste

Helt på tampen fikk Lyn to store sjanser. Først fikk Laghzaoui ball på 15-16 meter og skjøt, men ballen traff reklameskiltene bak mål. Så kom Johansen helt alene – igjen – med Lillevik, men igjen var det den tidligere Grorud-keeperen som gikk seirende ut av duellen. Dermed endte det 3-1 i solskinnet.

– Det blir rolig. Det blir middag med noen venner. Vi skal nyte denne seieren før vi skal bruke de neste seks dagene på å gjøre oss klare, sier Hanstad om feiringen.

– Det blir ingen feiring nå. Nå har vi en viktig kamp neste helg mot Mjøndalen, så der skal vi være klare. Det blir jo litt ekstra spesielt for meg, men det blir veldig moro. Det er masse gode minner derfra, så det å spille på Consto i tillegg blir litt spesielt, sier William Sell.

– Da du gikk fra Mjøndalen i Eliteserien til Lyn i 3. divisjon – hadde du sett for deg at du skulle møte dem i Obosligaen i 2024?

– Vel, det har gått veldig fort. Jeg hadde jo et håp om å komme på samme nivå, men at det har gått så fort er ganske sykt. Men det blir utrolig moro, avslutter kapteinen.

Les også: Lyn-kapteinen ser ingen begrensninger etter to strake opprykk (+)

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 15

Lyn – Åsane 3-1 (2-1)

Bislett Stadion, 1503 tilskuere.

Mål: 1-0 Herman Solberg Nilsen (17), 1-1 Erling Myklebust (22), 2-1 Anders Bjørntvedt Olsen (str. 32), 3-1 Jacob Hanstad (47).

Gult kort: Anders Bjørntvedt Olsen, Lyn.

Dommer: Mischa Huru Kellerhals (Orre IL fotball)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Adrian Berntsen (Tobias Myhre fra 58.), Even Bydal, Julius Skaug (Salim Laghzaoui fra 69.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen, Jacob Hanstad (Ole Breistøl fra 83.).

---