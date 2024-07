Abrahamsens klatresuksess: – Det gir enorm effekt i Norge

– De har markert seg veldig bra og det legger arrangøren merke til, sier TV2s sykkelekspert Mads Kaggestad til Dagsavisen.

Selv om det norske laget fortsatt står uten etappeseier, har de markert seg på andre måter, blant annet ved å være i brudd på flere etapper. I tillegg har Jonas Abrahamsen, som første nordmann noensinne, ledet klatrekonkurransen gjennom de ti første etappene. Dermed har han også fått ha på seg den rødprikkete klatretrøya i over halvparten av rittets dager. Abrahamsen er også den første rytteren til å lede klatrekonkurransen gjennom de ti første etappene siden 1984.

– Jonas Abrahamsen har båret klatretrøya i flere dager, vært i flere brudd og dermed blitt en av rytterne i årets felt det snakkes mest om. Det er han som har representert Uno-X best gjennom de fantastiske prestasjonene han har levert, selv om de har litt høyere ambisjoner enn det også. De jakter en etappeseier, og nå som vi kommer inn i fjellene blir det spennende å se hvordan klatrerne Odd Christian Eiking og Tobias Halland Johannesen klarer seg, sier Kaggestad til Dagsavisen.

Øker interessen

I tillegg til å lede klatrekonkurransen, ledet han også poengkonkurransen i to etapper som følge av å ha ligget i brudd og kommet på andreplass på den andre etappen. Dermed fikk han ha på seg den grønne trøya, som Thor Hushovd har vunnet to ganger tidligere. Selv om det ikke har blitt etappeseier enda, beskriver Kaggestad Uno-X og Abrahamsen sin suksess som en seier for sykkel-Norge

Tour de france Mads Kaggestad er imponert over det Uno-X Mobility har levert i årets Tour de France. (Espen Solli, TV 2/TV 2)

– Dette er andre gang i historien at et norsk lag er med i Tour de France, og det gir en enorm effekt i Norge fordi sykkelinteressen øker. Flere nordmenn reiser også nedover for å se på, og det har gitt en ekstra dimensjon for sykkelfolket som har reist ned i flere år, som nå har et eget lag å heie på, forteller sykkeleksperten.

Selv om Abrahamsen mistet klatretrøya til rittets sammenlagtleder Tadej Pogacar etter den 10. etappen, fikk han fortsette å bære den til og med den 13. etappen. Det som følge av at han lå på andreplass i konkurransen fram til det.

– Det at han har kunnet bære trøya selv om han ikke leder konkurransen er ikke ufortjent. Det har også skapt masse publisitet for Uno-X og har synliggjort han som rytter. Abrahamsen har høy verdi for Uno-X og Reitangruppen, og jeg forventer at han får en bra kontrakt og blir satset på videre, særlig med tanke på den folkelige fremstillingen han har hatt under Touren. Han har snakket åpent om dysleksi og lærevansker og gjør seg sånn sett veldig relaterbar for de som ser på. Han gir mye av seg selv og er i ferd med å bli en skikkelig stor idrettsutøver, sier Kaggestad.

Best i brudd

Det er seks etapper som gjenstår av det totalt tre uker lange rittet og mulighetene for å vinne en etappe er derfor begrenset. Med én spurtetappe igjen kan det skje med Alexander Kristoff på tirsdagens etappe til Nimes, men Kaggestad tror Uno-X har aller størst sjanse til å vinne ved å gå i brudd.

– Med tanke på etappene som gjenstår har jeg mest tro på at de kan vinne gjennom et brudd. Det kan jo så klart skje med Alexander Kristoff også, men han er ikke i det øvre sjiktet når han skal kjempe mot de beste spurterne. En spurtseier er i så fall mer avhengig av flaks og tilfeldigheter. Ellers kan man håpe at Johannesen har gode bein, da jeg tror han har best muligheter på den 17. eller 18. etappen, men det avhenger også av hvordan sammendraget ser ut.

Kaggestad vil heller ikke avskrive Abrahamsen som en mulig vinner, men har lite tro på at han får det til på egen hånd.

– Abrahamsen har stort potensial til å vinne en etappe, men han har brukt mye krefter på å sitte i brudd uten noen andre lagkamerater. Han er verken den beste spurteren eller den beste klatreren, men han har kapasiteten som trengs for å vinne. Derfor kan en mulig taktikk for Uno-X være å få en eller flere ryttere i brudd sammen med Abrahamsen sånn at han kan spares litt.

Veien til World Tour

Kaggestad forteller Dagsavisen at han tror Uno-X blir invitert tilbake uavhengig av om de klarer å vinne eller ikke. Det endrer likevel ikke det faktum at den sportslige målsettingen er etappeseier.

En invitasjon tilbake hviler ikke utelukkende på prestasjonene deres i Tour de France. I Sykling rangeres lagene i forskjellige klasser, definert av Det Internasjonale Sykkelforbundet. Hvor høyt et lag er rangert bestemmes av resultatene de oppnår gjennom hele sesongen. I Tour de France blir 22 lag invitert til å delta. 18 av de 22 lagene er såkalte World Tour-lag, som er det øverste nivået innenfor sykling. Som World Tour-lag er man påbudt til å stille til start i 36 ritt med varierende lengde. Blant de 36 er blant annet treukersrittene Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España.

I tillegg til de 18 World Tour-lagene blir de fire beste lagene fra det nest øverste nivået, Proteam invitert. Uno-X er det tredje beste laget på det nivået, og selv om de har World Tour-ambisjoner, tror Kaggestad det er aller best for Uno-X sin del om de klarer å være ett av de to beste lagene i Proteam-klassen.

– De har målsetting om å bli et World Tour-lag, men det er en kjempetøff kamp, som de har lykkes helt passe med hittil i år. Danske Magnus Cort har vært skadet, Kristoff har vært litt ute av det og Johannesen har ikke fått syklet hele våren på grunn av skade, så egentlig syns jeg de som kjører bak der har vært best. De har bygget en solid bredde og det må de fortsette å gjøre. Jeg tror det beste for Uno-X er å holde seg på en av de to plassene rett bak World Tour-lagene, fordi det er ikke sikkert at de har kapasitet til å være med i Vueltaen eller Giroen. Det vet jeg heller ikke om de har budsjettet til, sier Kaggestad.

Håver inn

Budsjettene blant World Tour-lagene varierer. De største lagene, som UAE Team Emirates, Ineos Granadiers og Visma-Lease a Bike har budsjetter på mellom 50 og 60 millioner euro. World Tour-laget med lavest budsjett er Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux som har et budsjett på rundt 15 millioner euro, mens Uno X har snaue 13 millioner euro.

En oversikt fra Tour de France-arrangør ASO viser at Uno-X Mobility er nummer sju på listen over lag som har tjent mest i premiepenger. Totalt har de vunnet 359.000 kroner, der Jonas Abrahamsen har kjørt inn aller mest. Sjuendeplassen betyr at de er innenfor den beste tredjedelen av lag med tanke på inntjente premiepenger. Bak dem ligger blant annet storlag som Ineos. Abrahamsen er også med i konkurransen om å bli rittets mest offensive rytter totalt sett, som gir 20.000 euro inn i kassa og masse prestisje.

Selv om det ikke er gigantsummer, er premiepenger viktig for lag som Uno-X. I tillegg er det å vinne premiepenger bra for publisiteten og oppmerksomheten rundt laget. Kaggestad tror også at lagets suksess avhenger av at de klarer å skape en god intern kultur, som blant annet innebærer å beholde store ryttere og følge med på unge talenter.

– Det er gøy hvis de klarer å skape en sterk kultur internt, de tror på prosjektet. For Abrahamsen sin del er det ikke sikkert det er best for hans utvikling å dra til et større lag heller, det kan hende at han passer best til å bli og at det er litt tryggere rammer i Uno X. For Uno X sin del blir viktig å beholde sånne som han og følge med på hva som finnes av unge ryttere. Jakten på unge talenter er mer intens enn noen gang, lagene begynner å følge med på ryttere allerede fra 15-16-årsalderen.

