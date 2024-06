EM-status: Dette trenger hvert lag for å avansere

Gruppe A:

Gjenstående kamper, søndag (21.00): Sveits – Tyskland, Skottland – Ungarn.

* Vertsnasjonen Tyskland er klar for cupspillet og sikret en av de to øverste plassene i puljen. Vinner gruppen om de ikke taper for Sveits.

* Sveits avanserer om de ikke taper for Tyskland eller dersom Skottland ikke slår Ungarn. Vinner gruppen om de slår Tyskland.

* Skottland klarer seg med seier over Ungarn og Sveits-nederlag for Tyskland, forutsatt at de bedrer målforskjellen sin tilstrekkelig.

* Ungarn må slå skottene for å ha en sjanse til å nå åttedelsfinalen som en av de beste treerne.

Gruppe B:

Gjenstående kamper, mandag (21.00): Kroatia – Italia, Albania – Spania.

* Spania er sikret både avansement og 1.-plass i gruppen.

* Italia må unngå tap for Kroatia for å ta 2.-plassen i gruppen. De ryker ut om de taper og Albania slår Spania.

* Albania kan ta 2.-plassen dersom de slår Spania og Kroatia slår Italia. De vil derimot være ute dersom de taper og Kroatia vinner.

* Kroatia har også en mulighet til å ta 2.-plassen med seier over Italia, forutsatt at Albania ikke vinner. Kroatene blir slått ut med uavgjort dersom Albania ikke taper.

Gruppe C:

Gjenstående kamper, tirsdag (21.00): England – Slovenia, Danmark – Serbia.

* England går videre dersom de ikke taper for Slovenia, eller hvis Danmark ikke klarer å slå Serbia. Engelskmennene vinner pulje med seier eller med uavgjort dersom Danmark ikke vinner. De kan lavest havne på 3.-plassen.

* Danmark går videre med seier over Serbia. Om danskene og Slovenia spiller uavgjort, vil de bli nummer to og tre, og målforskjellen vil avgjøre. Danmark er ute dersom de taper og Slovenia tar poeng.

* Slovenia kan nå åttedelsfinalen ved å slå England. De vil toppe gruppen om de vinner og Danmark ikke gjør det. Dersom de vinner eller spiller uavgjort, og danskene matcher resultatet, vil målforskjellen avgjøre plasseringen.

* Serbia bør slå Danmark for å avansere, men kan likevel være i trøbbel hvis Slovenia slår England. Serberne ryker ut med tap eller med uavgjort hvis Slovenia tar poeng.

Gruppe D:

Gjenstående kamper, tirsdag (18.00): Nederland – Østerrike, Frankrike – Polen.

* Nederland blir blant de to beste i gruppen dersom de ikke taper for Østerrike. De kan toppe gruppen med seier hvis Frankrike ikke får et bedre resultat i sin kamp mot Polen. De kan også vinne gruppen med uavgjort om franskmennene ikke vinner.

* Situasjonen for Frankrike er lik Nederlands. Per nå er Nederland kun foran dem på flere scorede mål. Uavgjort mot Polen vil holde til avansement uansett.

* Østerrike må slå Nederland for å bli blant de to beste i gruppen. De kan også vinne puljen med seier dersom Frankrike ikke vinner. Uavgjort vil trolig også holde til avansement.

* Polen er det eneste laget i EM uten sjanse til å nå åttedelsfinalen.

Gruppe E:

Gjenstående kamper, onsdag (18.00): Slovakia – Romania, Ukraina – Belgia.

* For første gang i EM-historien har man en gruppe der alle de fire lagene – Romania, Belgia, Slovakia og Ukraina – ligger likt på tre poeng etter to kamper. Det betyr at hvert av lagene kan ende på hvilken som helst plass i gruppa. Romania og Belgia har best målforskjell, mens Ukraina er sist med to minusmål før sitt møte med belgierne.

Gruppe F:

Gjenstående kamper, onsdag (21.00): Tsjekkia – Tyrkia, Georgia – Portugal.

* Portugal er sikret både avansement og 1.-plass i gruppen.

* Tyrkia må unngå tap for Tsjekkia for å bli gruppetoer.

* Tsjekkia blir nummer to og går videre med seier over Tyrkia. Uavgjort kan også holde til avansement, men de ryker ut om de taper.

* Georgia har også mulighet til å ta 2.-plassen dersom de slår Portugal. Ved tsjekkisk seier må de også vinne med minst to mål. De ryker ut med tap eller ved uavgjort dersom Tyrkia ikke slår Tsjekkia.

De to beste i hver pulje samt de fire beste treerne går videre til åttedelsfinaler.

