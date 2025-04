Europeisk samarbeid skal hindre at unge hyres inn til voldsoppdrag på nett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Utnyttelsen av unge personer til å utføre kriminelle handlinger har dukket opp som en raskt utviklende taktikk brukt av kriminelle nettverk. I Norge etterforsker Kripos to saker knyttet til voldsoppdrag på nett, der totalt sju personer er siktet for drapsforbund. Den ene saken har forgreininger til svenske kriminelle nettverk, og en person er fengslet i Storbritannia, sier Ole Jørgen Arvesen, som leder Avdeling for etterforskning og etterretning i Kripos i en pressemelding.

Det etterforskes også flere saker i politidistriktene.

Kripos etterforsker blant annet en sak der det skal ha blitt lagt planer om å drepe sønnen til en politimann i Stavanger.

Ledes av svensk politi

Tirsdag lanserte Europol en ny arbeidsgruppe som skal bekjempe den økende trenden med voldsoppdrag på nett og rekruttering av unge personer til alvorlig og organisert kriminalitet. Den ledes av svensk politi, og Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland og Norge er også med på samarbeidet.

– I flere saker ser vi at det benyttes utenlandske voldsutøvere, som gjør det nødvendig å samarbeide på tvers av landegrenser både for å avdekke, avverge og etterforske slike saker, sier Arvesen.

Det nye samarbeidet skal:

* Koordinere etterretningsdeling og felles etterforskninger på tvers av grenser

* Kartlegge roller, rekrutteringsmetoder og inntektsstrategier brukt av disse kriminelle nettverkene.

* Identifisere de kriminelle tjenesteleverandørene som muliggjør voldsoppdrag på nett, og sette dem ut av spill.

Vold på anbud

I flere land har politiet sett at tunge kriminelle miljøer etterspør unge som er villige til å utføre grov vold – og en tilførsel av sårbare unge som blir groomet eller tvunget til å utføre volden.

Kommunikasjonen foregår ofte i sosiale medier eller på krypterte meldingsapper.

– Denne typen kriminalitet skjer ved at de kriminelle nettverkene setter ut voldelige handlinger på anbud. Ofte kan bestilleren være lokalisert i et annet land enn Norge, mens forskjellige andre roller fylles av personer i Norge eller Norden. Voldsoppdragene som annonseres, involverer i noen tilfeller bruk av unge gjerningsmenn til å utføre trusler, overfall eller drap mot betaling, sier Arvesen.

