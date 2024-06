Lukaku stanset av VAR igjen: – Må være lov å føle litt med ham

naue tjue minutter ut i annen omgang trodde Lukaku at han hadde doblet ledelsen for Belgia, men scoringen ble annullert på grunn av en hårfin offside. Så langt i EM har VAR snytt Lukaku for tre scoringer. Kraftspissen står bokført med 85 landslagsmål.

– Det må være lov å føle litt med Lukaku i dette mesterskapet, sa Mathisen.

Scoringer fra Youri Tielemans og Kevin De Bruyne sørget likevel for at Belgia vant oppgjøret 2-0. I den siste puljerunden skal Belgia bryne seg på Ukraina, mens Romania møter Slovakia. Alle fire lagene står med tre poeng.

Allerede et drøyt minutt ut i oppgjøret mellom Belgia og Romania hamret Aston Villa-spiller Tielemans belgierne i ledelsen etter fint forspill fra Jérémy Doku og Romelu Lukaku.

– Lukaku vet hvilken fot Tielemans vil ha ballen på, og han legger den perfekt til rette. Det er smart og godt gjort, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Kort tid etter scoringen kom Radu Dragusin til en god sjanse med pannebrasken, men Belgias målvakt stoppet hodestøtet.

Etter et snaut kvarter viste Lukaku muskler da han vendte opp i Romanias boks. Kraftspissens skudd ble blokkert til corner. Kort tid senere skaffet Dodi Lukebakio seg plass inne i sekstenmeteren, men forsøket med venstrefoten ble stanset av en mesterlig redning. Med ti minutter igjen satte De Bruyne spikeren i kista med sin 2-0-scoring.

«Den gylne belgiske generasjonen», der Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Dries Mertens og Eden Hazard har vært blant de viktigste brikkene, har fortsatt til gode å vinne et stort mesterskap. De to sistnevnte spilte sine siste landskamper i Qatar-VM for to år siden.

Romania fikk en perfekt start på fotball-EM med 3-0-seier mot Ukraina, mens Belgia skled på et bananskall da de tapte 0-1 for Slovakia i første puljekamp.

