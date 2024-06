Russisk sykkelstjerne fikk nøytral OL-status – takket nei til Paris-tur

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

28 år gamle Vlasov var en av 14 russiske idrettsutøvere som lørdag fikk klarsignal av Den internasjonale olympiske komité (IOC) til å konkurrere i Paris under nøytralt flagg.

IOC suspenderte Russland fra sommerlekene i fjor, men ga grønt lys for at enkeltutøvere kunne få delta på visse vilkår, som at de ikke aktivt har støttet krigen i Ukraina.

Vlasov, som vant 2022-utgaven av Tour of Romandie og ble nummer fire i Giro d'Italia i 2021, har takket nei til OL-muligheten som nå har dukket opp.

– Løypeprofilen i Paris passer ham ikke, sier Russlands sykkelforbunds toppsjef Vjatsjeslav Ekimov til det statlige nyhetsbyrået Tass.

– Og utøveren har en veldig travel kalender, legger han til.

De øvrige russiske utøverne som så langt har fått grønt lys av IOC til å delta i OL er brytere og turnere.

IOC vil oppdatere listen sin etter hvert som andre idretter fullfører sine kvalifiseringskonkurranser.