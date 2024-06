Lillefosse nummer tolv i B-heatet på 10.000 meter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lillefosse fikk tidlig problemer med å henge med tetgruppen, som la av gårde i et høyt tempo. Etter 3000 meter passerte nordmannen på 8.39. Varme forhold gjorde oppgaven tøff for Lillefosse, som løp i mål til en 12.-plass.

– Jeg tror han har hatt hyggeligere dager med startnummer på, sa NRKs kommentator Jann Post.

For to år siden ble Lillefosse nummer 19 på 10.000-meteren i friidretts-EM i München. Da kom seg akkurat under 29 minutter.

– Det blir godt og varmt. Jeg må springe et fornuftig og taktisk løp, så får jeg ta det litt som det kommer. Jeg må bare være mentalt forberedt på 25 runder i en tøff kamp med seg selv, sa 31-åringen til NRK før løpsstart.

Lillefosses oppladning til EM har imidlertid ikke vært optimal.

– Jeg var veldig godt i rute fram til halvmaraton i Berlin, og så fikk jeg en betennelse i hoften. Den slet jeg med fram til for en måned siden. De siste ukene har jeg trent godt. Det er litt 50/50 hvordan det går i dag. Jeg har ladet godt opp, så jeg er klar for jobben.

Lillefosses bestenotering på 10.000 meter er 28.11,29. I 2020 tok han NM-bronse på distansen i Bergen. 31-åringen har i tillegg vunnet flere norgesmesterskap i terrengløp.

