Jægers EM-valg fjerner spyproblem: – Vi klarer å le litt av det

Aremark-løper Jæger er en av sesongens store navn i norsk friidrett. Hun har radet opp rekorder både på 200 og 400 meter. Det stilte henne overfor et vrient valg foran EM i Roma.

Hvilken av de to distansene skulle hun løpe?

– Det var relativt vanskelig, for jeg var egentlig innstilt på å løpe 400 meter her. Det var overgang å skulle gå fra 200 til 400 meter, sier Jæger til NTB og andre norske medier.

At valget falt på den korteste distansen hang sammen med at hun anser 200 meter for god hurtighetstrening, samtidig som medaljesjansene er større og lysten var stor til å prøve noe nytt.

Det ble samtidig noen diskusjoner hjemme rundt kjøkkenbenken med mamma og trener Unn Merete.

– Vi var nok litt uenige. Mamma var nok lenge på den 400-greia. Jeg måtte kanskje overbevise henne litt. Nå er vi enige, smiler Jæger.

Slitsomt

Det å løpe 200 meter i Roma eliminerer også et annet problem. Friidrettsprofilen spyr nemlig alltid etter målgang på 400 meter.

– Jeg sliter litt med oppkast, altså. Det er litt slitsomt. Det er samtidig vanlig, og 400 meter er en ekstrem syreøvelse. Vi prøver å finne ut hva det kommer av, sier Jæger.

– I mesterskap er det litt slitsomt, for da kommer det flere løp etter hverandre. Det tar gjerne litt tid å komme seg etter at man har spydd så mye. Det blir det deilig å slippe her. På 200 meter har jeg ikke det problemet, fortsetter hun.

Hva som er årsaken til at hun ikke har kommet i mål på en eneste 400 meter uten å kaste opp, vet hun ikke.

– På 400 skjer det et eller annet med kroppen. Jeg vet ikke om det er måten jeg tar meg ut på, men jeg spyr veldig. Etter at jeg har kastet opp går det veldig bra, altså, smiler Jæger.

Søker hjelp

Hun mer enn antyder at forklaringen ikke bare ligger i høye syreverdier, men også litt nerver.

– Det er nok en blanding, sier Jæger.

Mamma Unn Merethe vedgår at spytrøbbelet ikke på noen måte er ideelt.

– Vi har virkelig prøvd å gå inn i dette. Det er ikke noe gøy. Når du gjør det kjempebra, men etterpå ligger ved cornerflagget å spyr, kan du ikke glede deg over det, sier hun.

– Vi har ikke funnet årsaken. Jeg tror Henriette har en unik evne til å ta seg ut. Hun produserer noen vanvittige laktatverdier, som kroppen må kvitte seg med det. Vi jobber med saken. Det er problem i mesterskap når du kaster opp så mye og tømmer deg. Vi må helst prøve å få noe hjelp, legger Unn Merete til.

Selv på trening kaster Jæger opp. Det hjelper heller ikke om hun ikke løper helt på maks.

På svensk TV nylig ble oppkast-seansen filmet og sendt.

– Vi klarer litt å le av det, men sannheten er at vi begynner å bli litt lei av det også, sier mamma Jæger.