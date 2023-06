Haaland drømmer om «The Treble»: – Vil gjøre hva som helst

– Det ville være uvirkelig å skrive denne historien. Dette er grunnen til at de kjøpte meg, for å få til dette. Vi trenger ikke å legge skjul på det, sa Haaland til BBC.

Jærbuen har hatt en ellevill sesong hvor han har notert seg med 52 mål og ni assist på 51 kamper for de lyseblå denne sesongen.

Haaland var også en stor bidragsyter til å sikre seriegullet for City, og på lørdag kan han sikre sitt andre trofé i klubben når de møter Manchester United i FA-cupfinalen.

Lørdag 10. juni er det også duket for rogalendingens første Champions League-finale, hvor de møter italienske Inter. Vinner de begge finalene vil «The Treble» være i boks.

– Det ville bety alt. Jeg vil gjøre hva som helst å få det til. Det er min største drøm og forhåpentligvis går drømmene i oppfyllelse, sa Haaland.

– Men det er ikke lett. Det er to finaler mot to gode lag, som vil gjøre alt de kan for å prøve å ødelegge det, la han til.

Haaland har blitt kåret til årets spiller i Premier League av både ligaen, de britiske fotballjournalistene og fotballmagasinet The Athletic. Han ble også kåret til årets unge spiller av ligaen etter den elleville debutsesongen hans i Manchester City.