Rapport kritisk til Qatar-VMs miljøløfte: – Problematisk

Siden tildelingen i 2010 har Qatar bygget og bygget for å bli klar til fotball-VM, som åpner søndag 20. november. Sju av åtte stadioner er bygget, nytt metrosystem, motorveier, høyhus og byen Lusail, som for ti år siden for det meste besto av støv og sand.

I årevis har Qatar lovet noe som skulle skille verdensmesterskapet fra de andre: Det skulle være «karbonnøytralt», altså at prosjektet i sum ikke ville ha en negativ innvirkning på klimaet. Nesten like lenge har det vært eksperter som har vært motstandere av klimamarkedsføringen.

3,6 milllioner tonn

– Det er ikke veldig nyttig at denne typen arrangementer markedsfører seg selv som karbonnøytrale, sier Gilles Dufrasne.

Han er forsker i miljøorganisasjonen Carbon Market Watch, som har publisert en rapport som er kritisk til Qatars bærekraftsplan.

– Det gir inntrykk av at vi kan bygge store, topp moderne stadioner og fly folk fra hele verden for å se fotballkamper, og at det på en eller annen måte er forenlig med å nå klimamålene, sier Dufrasne.

Qatar og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har sammen estimert utslippene i en rapport. Der anslås det at VM vil produsere omkring 3,6 millioner tonn karbondioksid fra aktiviteter knyttet til turneringen mellom 2011 og 2023. Det er omtrent 3 prosent av Qatars totale utslipp i 2019, om lag 115 millioner tonn, ifølge tall fra Verdensbanken.

Vertsnasjonen og Fifa opplyser at den største kilden til utslipp vil være flyreiser til landet, og at det vil utgjøre 52 prosent av totalen. Bygging av stadionene, treningsanlegg og driften av dette utgjør 25 prosent, står det i deres rapport.

Drift av hoteller, andre overnattingssteder i de fem ukene turneringen foregår, inkludert cruiseskip som vil være «flytende hoteller», bidrar med 20 prosent.

– Problematisk

I rapporten til klimavaktbikkjen Carbon Market Watch heter det derimot at disse tallene ikke forteller hele historien. Organisasjonen hevder at Qatar har undervurdert utslippene fra byggingen av de sju stadionene ved å dele utslippene fra all betong og stål med levetiden til anleggene i antall år og ikke bare summere dem sammen.

Det er fra før stilt spørsmål om hvordan alle stadionene i Qatar vil bli brukt etter at VM-finalen er over 18. desember.

– Det er problematisk, sier Carbon Market Watch.

Qatar forsvarer sitt regnestykke og sier det er jobbet hardt for å unngå å lage «hvite elefanter», altså arenaer som ikke blir brukt etter en turnering.

– Ingen andre land har engasjert seg så dypt med sine innbyggere for å sikre en bærekraftig arv etter et verdensmesterskap, sier en talsperson for den qatarske VM-komiteen (Supreme Committee for Delivery and Legacy).

I flere år har Qatar argumentert med korte avstander og korte reiser mellom stadioner og kamper. Likevel mangler det fortsatt hotellrom, og tusenvis av supportere som ikke har klart å finne overnatting i Qatar, vil være stasjonert i Dubai, omkring 45 minutter unna med fly.

Qatar-arrangøren har ikke svart på hvorvidt den vil telle antall flygninger i forurensningstotalen, men har uttalt at eventuelle avvik vil bli forklart etter mesterskapet.

Karbonkreditt

Helt sentralt i Qatars plan for å redusere VM-utslippene er kvoter («carbon offsets»), som tar sikte på å «nulle ut» samme mengde klimagasser som slippes ut. Det kan være ved å plante trær eller gjøre andre forbedringer.

Så langt har Qatar lovet å kjøpe 1,8 millioner utslippskvoter fra Global Carbon Council, som er et selskap basert i hovedstaden Doha. Én utslippskvote tilsvarer ett tonn karbondioksid unngått eller fjernet fra atmosfæren.

Danny Cullenward, økonom og advokat i klimaorganisasjonen CarbonPlan, har evaluert Qatars utslippskvoter. Han påpeker at slike kvoter ofte lover mer enn de leverer.

– Det er ikke helt klart at strategien for karbonkompensasjon faktisk er meningsfull, sier Cullenward.

– Bør anerkjennes

Vind- og vannkraftprosjekter i Tyrkia og Serbia er blant godkjente prosjekter den qatarske VM-arrangøren har satt i gang så langt.

Arrangørene insisterer på det vil bli karbonnøytralt. Nyhetsbyrået AP opplyser at Qatar har kjøpt inn 800 elektriske busser, 16.000 trær og nesten 700.000 busker. I tillegg er det investert i et solkraftverk.

Qatar har gjentatt at landets beslutning om å kompensere for utslippene «bør anerkjennes i stedet for å kritiseres.»

Karim Elgendy i London-tenketanken Chatham House, som tidligere jobbet som klimakonsulent for mesterskapet, har uttalt at Qatars innsats viser en positiv trend.

– Det indikerer at Qatar, en av verdens største naturgasseksportører, tar skritt for å forbedre sine klimaforpliktelser, sier Elgendy.