Landslagsspillerne vil se VM-fotball tross motforestillinger

– Ja, jeg gjør jo det. Det blir vanskelig ikke å følge med på sine idoler og de største stjernene, men i likhet med dem synes også vi fra Norge at det ikke er løst på den beste måten. Det tar litt fokus fra det VM faktisk skal være, et mesterskap for fotball, som er sjela, sier Jørgen Strand Larsen.

– Det er dessverre ikke noe vi kan gjøre så veldig mye med. Vi har vist oss litt fram på at vi ikke er happy med det, men å følge med på VM kommer jeg til å gjøre.

Også Stefan Strandberg blir TV-titter under VM.

– Det er viktig for oss å følge med. Vi skal konkurrere på det øverste nivået, og da er vi nødt til å følge med på hva de andre gjør, trender i fotballen og sånn. Det er naivt å tro at bare det vi gjør er best til enhver tid. Vi er nødt til å se hva andre gjør, hva vi kan plukke opp, og lære av dem, sier han til NTB.

Respekt

– Jeg kommer til å følge med, men samtidig har jeg respekt for dem som ikke kommer til å gjøre det, sier Sivert Mannsverk.

– Det som er sagt om VM er sagt, men nå er det engang sånn at mesterskapet spilles. Det er mange gode fotballspillere der og mye å lære av å se på de kampene. Da velger jeg å se på det, sier Mads Hedenstad.

Ett av lagene som deltar i sluttspillet i Qatar er Norges første og antakelig vanskeligste motstander i neste års EM-kvalifisering, Spania.

– Det blir sikkert lurt å følge litt ekstra med på dem. Så er det vanskelig å se alt vi trenger fra TV. Man må få litt innblikk ut over det. Jeg har heldigvis en fin hverdag hvor jeg får sett flere av stjernene deres på nært hold, sier spaniaproff Jørgen Strand Larsen, som ser lyst på kvalifiseringen.

Optimist

– Jeg er jo redd for Spania, det skal man være, men ikke SÅ redd. Det er en nasjon vi faktisk kan plukke litt mot, og jeg ser gode muligheter i de andre kampene. Jeg er veldig optimist, sier han til NTB.

– Jeg vet ikke hvor mange VM-kamper jeg kommer til å se, men jeg har jo lyst til å se når de beste møter hver andre, og det kan være greit å følge med på Spania, sier Leo Østigård.

Ståle Solbakken fortalte på spørsmål fra irske journalister at han lever godt med styreavgjørelsen i Norges fotballforbund som innebærer at han ikke skal til Qatar, men følge VM-kampene hjemmefra.

Strandberg vil også være ekstra interessert TV-titter når Spania spiller.

– Det smeller allerede i den første kvalifiseringskampen. Derfor er kampene vi skal spille denne uka viktige. Vi må bygge videre på det vi har gjort. Vi har ikke mer tid enn vi trenger før det starter i mars, sier midtstopperen.

