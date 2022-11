United-stjerne sterkt kritisk til Qatar-VM: – Liker det ikke i det hele tatt

Etter søndagens 2-1-seier over Fulham åpnet Fernandes opp om sine tanker om VM i et intervju med Sky Sports. Flere av United-spillerne setter nå kursen mot Qatar i tidenes første verdensmesterskap på vinterstid.

– Det er selvfølgelig rart (at VM starter i neste uke). Jeg tror ikke det er tidspunktet verken vi spillere eller fansen ønsker at det skal spilles på. Barna er på skolen, folk er på arbeid, og det er ingen god timing for folk, sier Fernandes.

Han liker heller ikke tildelingen av VM-arrangementet. Qatar er blitt heftig anklaget for brudd på menneskerettighetene og diskriminering av kvinner og homofile.

– Vi kjenner til omstendighetene rundt VM, det som er kommet fram den siste tiden, om menneskene som har mistet livet i byggingen av arenaene. Det liker vi ikke i det hele tatt.

– Vi ønsker at fotballen skal være for alle. Det ligger i ordet, verdensmesterskapet er for hele verden. Alle må være inkludert. Jeg synes ikke slikt skal skje under noen omstendigheter, men et VM er mer enn fotball. Noe som skal være en glede å se på, bør gjøres på en bedre måte, mener United-stjernen.

