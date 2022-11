Flere Norge-stjerner viste målform – her er status for Solbakkens tropp

Fremst blant dem er Martin Ødegaard, som etter å ha scoret begge Arsenals mål i 2-0-seieren over Wolverhampton ikke bare er lagkaptein for lederlaget i Premier League, men også klubbens toppscorer.

God helg for spissene

Irlands fotballforbund reklamerte med Haaland og Ødegaard da billettene til kampen mot Norge ble lagt ut, og rapporterer at salget har gått strykende. Publikum i Dublin får ikke se Haaland, men ut over Ødegaard har Ståle Solbakken med seg flere spillere med ferske suksessopplevelser.

Alexander Sørloth har hatt en god høstsesong i Real Sociedad, og søndag rundet han den av med to mål i sitt innhopp i 4-1-seieren mot Cazalegas i cupen. På tampen skjøt han også i tverrliggeren fra kort hold da han kunne fullført sitt hattrick.

Jørgen Strand Larsen har imponert mange i sitt første halvår for Celta i La Liga, men målet lot vente på seg til søndagens cupkamp mot Algar. Nordmannen sto for 4-1-scoringen i 6-1-seieren.

Eneste hjemlige som scoret

Ola Brynhildsen var den eneste av de hjemlige spillerne i landslagstroppen som scoret i serieavslutningen. Han hjalp Molde til den 17. strake seieren i Eliteserien.

Mohamed Elyounoussi var nær mål for Southampton borte mot Liverpool, men Alisson nektet ham med en av flere gode redninger.

Dette er den justerte troppen etter søndagens forfall fra Haaland, Kristian Thorstvedt og Jacob Karlstrøm, med spilletid i helgen:

Målvakter:

Ørjan Nyland (RB Leipzig) – på benken i 2-1-seieren over Werder Bremen lørdag. Nyland har spilt bare én klubbkamp i høst.

Mads Hedenstad (Lillestrøm) – spilte hele kampen i 3-1-seieren over HamKam i siste serierunde søndag. Ble innkalt i troppen mot Irland etter forfall fra Jacob Karlstrøm.

Egil Selvik (Haugesund) – spilte hele 2-2-kampen borte mot Sandefjord, som med to mål i de tre siste minuttene berget kvalifiseringsspill.

Backer:

Fredrik Bjørkan (Feyenoord) – ikke i kamptroppen søndag.

Stian Gregersen (Bordeaux) – spilte hele kampen i serietoerens 1-1-kamp mot Pau i Ligue 2 lørdag.

Marius Lode (Bodø/Glimt) – spilte hele kampen i søndagens 4-2-seier borte mot Strømsgodset som sikret seriesølvet.

Birger Meling (Rennes) – utestengt for rødt kort i 2-1-seieren over Toulouse lørdag.

Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord) – ubenyttet reserve i 5-1-seieren over Excelsior søndag.

Julian Ryerson (Union Berlin) – spilte 75 minutter i 1-4-tapet for Freiburg søndag.

Stefan Strandberg (Vålerenga) – spilte hele kampen i 1-2-tapet for Molde søndag.

Leo Østigård (Napoli) – spilte siste halvtime da det ubeseriede lederlaget i Serie A slo Udinese 3-2 lørdag. Det sto 3-0 da han ble byttet inn for Juan Jesus.

Midtbanespillere:

Patrick Berg (Bodø/Glimt) – spilte hele kampen i 4-2-seieren over Strømsgodset søndag.

Ola Brynhildsen (Molde) – spilte 36 minutter som innbytter og scoret utligningsmålet i 2-1-seieren over Vålerenga søndag, som forlenget seriemesterens rekordlange seiersrekke.

Mats Møller Dæhli (Nürnberg) – spilte hele kampen i den viktige 2-1-seieren over Paderborn i 2. Bundesliga søndag, som løftet Nürnberg seks plasser fra nest sisteplass.

Mohamed Elyounoussi (Southampton) – spilte hele kampen i 1-3-tapet for Liverpool lørdag.

Sivert Mannsverk (Molde) – spilte hele kampen i 2-1-seieren over Vålerenga søndag. Ble innkalt i troppen etter forfall fra Kristian Thorstvedt og Erling Braut Haaland.

Ola Solbakken (Bodø/Glimt) – spilte 88 minutter i 4-2-seieren over Strømsgodset søndag.

Morten Thorsby (Union Berlin) – spilte 31 minutter som innbytter i 1-4-tapet for Freiburg søndag.

Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt) – utestengt for gule kort i serieavslutningen søndag.

Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) – spilte 89 minutter i 2-0-seieren over byrival Honved som ga åtte poengs luke på tabelltopp i siste kamp før vinterpausen.

Martin Ødegaard (Arsenal) – spilte hele kampen og scoret to mål da Arsenal slo Wolverhampton 2-0 lørdag og økte til fem poengs luke på tabelltopp i Premier League.

Spisser:

Jørgen Strand Larsen (Celta) – spilte 56 minutter som innbytter og scoret det fjerde målet i 6-1-seieren over Algar i den spanske cupen søndag.

Alexander Sørloth (Real Sociedad) – spilte 29 minutter som innbytter og scoret to mål i 4-1-seieren over Cazalegas i den spanske cupen søndag. Han hadde også et skudd i tverrliggeren da han kunne fullført sitt hattrick.