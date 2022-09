Mol/Sørum videre i Paris – Berntsen/Mol utslått

Den andre norske duoen med Mathias Berntsen og Hendrik Mol tapte to av sine tre kamper i samme pulje og er ute. De tapte første kamp for Mol og Sørum og har siden tapt én gang og vunnet én gang mot to chilenske lag.

Fredag slo de brødreparet Esteban og Marco Grimalt i strake sett. Nordmennene vant det første settet 21-16, før de vant det andre med 25-23. Det holdt likevel ikke til avansement.

De var avhengige av seier med flere poeng samt at den andre norske duoen slo Noe Aravena og Vicente Droguett for å ha mulighet til å ta seg videre. Mol/Sørum innfridde og slo Noe Aravena og Vicente Droguett komfortabelt.

Det første settet endte med 21-12, før de avgjorde med 21-16-seier i annet sett.

Anders Mol og Christian Sørum ble nylig kåret til årets lag i Det europeiske volleyballforbundet (CEV) for tredje gang på rad.

(©NTB)